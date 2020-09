Kopřivničtí berou cizince, jen když nemají vlastní házenkáře

„Naše práce není o tomto jednom zápase. Jde o dlouhodobější cestu, takže mě těší, že výsledky postupně přicházejí,“ prohlásil kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Někdejšímu reprezentantovi se daří poskládat tým převážně z kopřivnických odchovanců, které doplnili zkušení cizinci. Těmi jsou od minulé sezony portorický pivot Edwin Brito a chilská levá spojka Víctor Donoso. Nově brankář Admella Izard, který přišel ze Španělska se zkušenostmi z Barcelony.

„Získat kvalitního českého hráče pro extraligu je problém,“ řekl Lubomír Veřmiřovský. „Navíc pro nás jsou drazí, protože pořád celkem bojujeme s rozpočtem. Proto se snažíme mít v kádru kluky od nás z klubu a doplnit je hráči, kteří nám chybějí. Každopádně cizinec je pro nás levnější než hráč z extraligy. A k tomu zahraniční posily obohatí naše kluky, posunou je nahoru.“

Veřmiřovský působil ve Španělsku, takže tam má kontakty. „Vybíráme cizince přes naše známé,“ potvrdil. „Ale dnes už máme vazbu i na házenkářské federace v Chile a Portoriku. Ty mají zájem posílat k nám některé hráče a jsou schopné je i dotovat nejméně tím, že jim zaplatí letenky. Chtějí, aby ti hráči kvalitně trénovali v Evropě.“ Lubomír Veřmiřovský upozornil, že musejí jít touto cestou i proto, že kopřivnickou mládež neplatí Český svaz házené.

„Ten dotuje sportovní centra mládeže a to my nemáme,“ řekl kouč. „Dlouhodobě poukazujeme, že je to pro nás nevýhodné. Dotované kluby mají možnost stahovat talenty z okolí a mají i placené trenéry mládeže.“

Co Veřmiřovskému ukázala první tři kola? „Hlavně nás strašně mrzí úvodní prohra ve Frýdku-Místku (28:29). Ale liga se hodně zlepšila,“ odpověděl.

Kopřivničtí už zítra od 17 hodin hostí ve 4. kole soutěže Karvinou. „To bude úplně jiný zápas než s Plzní,“ uvedl Lubomír Veřmiřovský. „Jde o tradiční derby. A Karviná u nás vždy hraje velmi dobře. Bude to daleko tvrdší a dynamičtější souboj než v Plzni.“