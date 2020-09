Být výš než v minulé sezoně, přejí si moravskoslezské kluby před extraligou

Karviná: Nebudeme slabší

S novým trenérem, někdejší oporou mužstva Michalem Brůnou jdou do extraligy házenkáři Baníku Karviná. „Čekal jsem, že mi hráčský adrenalin bude chybět, ale našel jsem ho na střídačce,“ usmál se Brůna. „Zjistil jsem, že se dost rozčiluji.“

Z minulého kádru odešlo pět hráčů. Marek Monczka hledá angažmá v zahraničí, Radim Chudoba, jemuž skončila smlouva, je ve Frýdku-Místku, Jan Zbránek je v Hranicích a Roman Čosik v USA. „Ale házenou tam nehraje,“ upozornil Brůna.

Posily přišly jen dvě - z Dukly Praha nadějná jedenadvacetiletá spojka Vojtěch Patzel a z Německa se vrátil Slavomír Mlotek. „Tím větším počtem odchodů jsme sice papírově oslabení, ale po přípravě jsem změnil názor. To mužstvo je stejně silné, jak bylo,“ prohlásil Michal Brůna.

Jak vidí nové hráče? „Vojta Patzel je jeden z největších talentů v Česku,“ odpověděl. „Sláva Mlotek by měl nahradit mě. Bude hodně pod tlakem, ale on to má rád. Dále se ukážou i mladí kluci jako Jakub Flajsar, Petr Široký a Miroslav Halama.“

O tom, že mužstvo nebude slabší než v předešlé sezoně, je přesvědčený i pivot Jan Užek. „Oba noví hráči ukazují, že budou platní,“ podotkl. „V týmu je dobrá chemie. Rozumíme si i mimo kabinu.“

Jaké mají Karvinští ambice? „Před přípravou jsem říkal, že by bylo pěkné, kdybychom skončili do pátého místa, ale teď jsem odvážnější - osobně bych si dal za cíl boj o medaili,“ řekl Michal Brůna.

Kopřivnice: Rádi bychom do semifinále

Z kopřivnického celku odešel jen Dominik Tkadleček, a to domů do Velké Bystřice. Naproti tomu šest nových hráčů přišlo. „Chceme udržet vzestup naší výkonnosti, i když si plně uvědomujeme narůstající sílu ostatních soupeřů. Všechny týmy budou silnější než loni,“ prohlásil kopřivnický šéf klubu a trenér Lubomír Veřmiřovský.

Přesto si troufá bojovat o semifinále a v Českém poháru o prvenství. „Příští rok bychom chtěli hrát evropské poháry, pokud si v nich vybojujeme účast,“ dodal kouč.

Nováčky jsou brankář Ignasi Izard Admella z C.D. Balonmano Zamora, pivot Matúš Oselský z MŠK Považská Bystrica, pravá spojka, chilský reprezentant Diego Sherman z BM Italiano a levá spojka Filip Hardt, který se vrátil z Frýdku-Místku, a z vlastní mládeže křídlo Jakub Ježek a spojka Samuel Kriegel.

„Konečně máme tři vyrovnané gólmany,“ pochvaluje si Veřmiřovský příchod Admella, jenž má zkušenosti i z Barcelony. „A po dlouhém shánění leváka na pravou spojku, jsme angažovali Shermana.“

Frýdek-Místek: Chceme nahoru

Frýdecko-místečtí věří, že nebudou bojovat jen o záchranu jako minulou sezonu. Mužstva se ujal trenér Daniel Valo, jenž jako hráč pamatuje nejslavnější éru klubu včetně titulu.

Tým posílili zkušení házenkáři Tomáš Sklenák, který hrál v Německu za Eisenach a Hüttenberg, Tomáš Mlotek z Hranic a Radim Chudoba z Karviné. S nimi přišel nadějný Mathias Choleva z Ostravy.

„Věřím, že máme správný mix ostřílených hráčů, k nimž patří i Adam Gřešek, Sebastian Strack, Vojta Petrovský a Vít Pyško, a dravého mládí, ale jak se nám vše podařilo dát dohromady, uvidíme až během sezony,“ řekl Daniel Valo.

„Lidsky jsme si všichni sedli. Baví nás to. V minulé sezoně nám trochu chyběla nějaká vůdčí osobnost, což by se nyní mělo změnit,“ uvedl Gřešek. „Zdejší kluci už mají něco za sebou, ale dali jsme tomu trochu hlavu a patu, a za ty měsíce, co jsme spolu, je znát obrovský pokrok,“ pochvaluje si Sklenák.