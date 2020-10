Zahrát si v Německu i druhou ligu bych přál každému, říká Mlotek

Slavomír Mlotek v Dessau hrál druhou a třetí nejvyšší německou soutěž, ale pochvaluje si zkušenosti, které tam získal.

„I druhá německá liga je o tři čtyři levely, o hodně výše než česká extraliga, protože tam hrajou týmy, které byly i v bundeslize,“ řekl osmadvacetiletý Mlotek, hrající střední spojku.

„A pokud bych měl porovnat tamější třetí ligu s nejvyšší českou soutěží, tak její vršek je srovnatelný s naší špičkou...“

Proč jste se do české extraligy vrátil?

Z osobních důvodů, ale ty rozebírat nebudu. Jsem však doma rád.

První sezonu jste s Dessau hráli druhou ligu, ale spadli jste. Hned po roce jste však postoupili zpátky. Co vám tamější působení dalo?

Zahrát si i druhou bundesligu je sen. Přál bych každému hráči, aby si ji zkusil, protože tamější házená je jiná ve všech směrech, dynamická, fyzicky náročná. Posunulo mě to nahoru. Získal jsem tam zkušenosti, ať už herní, tak životní.

Jak vidíte současný karvinský kádr?

Extraliga se teprve rozjíždí. Nevím, jak to bude vypadat. V klubech bylo hodně změn, některé získaly zahraniční posily. Nám to až na minulou prohru v Kopřivnici vychází. Sedli jsme si herně i v kabině. Snad nám to půjde.

V čem by měla být síla karvinského týmu?

Minulé dva roky, co jsem tady nebyl, mužstvo stálo na Michalovi (nynější trenér Brůna - pozn. red.), na jeho zkušenostech, na spolupráci s křídly. Letos budeme více hrozit z dálky, když přišel Vojta Patzel, což je hodně kvalitní hráč. Právě on a s ním i Dominik Solák (levá spojka Karviné - pozn. red.) mají na to, aby se v budoucnu prosadili i v zahraničí.

Změní se pod trenérem Brůnou karvinský herní styl?

Moc ne. Jen nám budou chybět jeho velké zkušenosti.

Neměl jste problémy oživit si všechny herní signály a systémy z doby, kdy jste v Karviné hrál?

Některé jsou jiné, nové, ale zase tolik změn za tu dobu v karvinské hře nebylo. To, co nyní hrajeme, jsme už dříve z takových osmdesáti procent používali. S tím problém nemám.

Zatímco vy jste se vrátil do Karviné, váš bratr Tomáš přestoupil z Hranic do Frýdku-Místku. Vzájemný souboj vás v hale soupeře čeká už v úterý od 17 hodin. Jaké to bude?

Před tím nás ještě v neděli doma čekají Lovosice (v pátém kole od 10.30 - pozn. red.). Ale proti sobě s bráchou budeme hrát poprvé v životě. Je to jedinečná příležitost. Jsem zvědavý, jaké to bude.