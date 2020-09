Bundesliga? Snad někdy. Teď se chce Patzel zlepšovat v Karviné

„Jsem tady od toho, abych střílel. To je moje úloha v týmu,“ prohlásil jedenadvacetiletý Patzel, který patří k největším českým talentům. Do Karviné přišel v létě z Dukly Praha.

Po prvním ostrém utkání v novém klubu spokojený nebyl. „Za dva body jsem rád, ale výkonem jsem zklamaný. Máme na víc,“ uvedla levá spojka.

Nepřesvědčivý výkon přičítá nervozitě. „Očekávání byla velká, hrát o body je něco jiného než příprava,“ dodal Patzel.

Při jeho příchodu do Karviné sehrál svou roli i jeho spoluhráč z reprezentace Dominik Solák.

„Zprvu jsem ale Karvinou kontaktoval sám, ale že by měli zájem, jsem se dozvěděl i přes Sola. Hodně jsme se spřátelili. Je to super kluk. Jsem moc rád, že jsem zvolil Karvinou,“ uvedl Patzel.

Takže vám i přiblížil, jak to v klubu funguje?

Každý tým to má nastavené jinak v kabině i vůči trenérovi. Ale i Honza Užek mě se zdejším prostředím seznámil. A jak jsem kluky v nároďáku poznával, pochopil jsem, že Karviná je cesta, kterou bych chtěl jít spíše než pokračovat v Dukle.



Se sehráním s novými spoluhráči nemáte problémy?

Znám i Matěje Nantla a Ondru Skalického z juniorské reprezentace. Ostatní spíše ze vzájemných zápasů v lize. Ale musím klukům poděkovat, že mě přijali super stejně jako vedení. Zpočátku mi hodně pomohli.



Proč jste se rozhodl odejít z Prahy?

Není to tak, že bych chtěl opustit Prahu jako město, ale nechtěl jsem už pokračovat v Dukle...



Z jakého důvodu?

Ty říkat nebudu. Jak to bylo, zůstane mezi mnou a Duklou. Chtěl jsem ale odejít a s klukama z Karviné jsem mluvil už delší dobu. Věděl jsem, že tady je super parta a tým s vysokými ambicemi. Vždy jsem si přál hrát o nejvyšší možné příčky. A další důvod, proč jsem si vybral Karvinou, je i moje přítelkyně, která hraje házenou za Zoru Olomouc. Spojil jsem tak užitečné s příjemným.



Takže bydlíte spolu v Karviné, nebo v Olomouci?

Nene. Bydlím v Karviné a ona v Olomouci, ale když máme volno, navštěvujeme se. V přípravě to však nebyla sranda. Měli jsme hodně povinností, takže to bylo skoro stejné, jako když jsem byl v Dukle. Každopádně jsme si ale blíže.



Jak se vám poslouchají názory, že patříte k největším českým házenkářským talentům?

Je to příjemné slyšet, ale zároveň je to zodpovědnost, abych dostál tomu, co se o mně říká. Zůstávám nohama na zemi. Pořád se musím zlepšovat a na tom chci tady hlavně pracovat, bych se herně zvedal a byl platný pro tým a abychom to jako mančaft dotáhli co nejdál.

Když se podíváme do budoucna, je i pro vás jako pro většinu házenkářů vysněným cílem bundesliga, nejlepší házenkářská soutěž světa?

Dříve jsem si furt říkal: Bundesliga, bundesliga. Teď už jsem přešel spíše ke krátkodobým cílům, protože hnát se za něčím je dlouhá cesta, a ne každému se to podaří. Soustředím se na to, abych odváděl co nejlepší výkony v Karviné, abychom měli úspěchy, a časem se ukáže, jestli na bundesligu budu mít a jestli vůbec bude šance si ji zahrát. Samozřejmě bych si jednou v zahraničí a nejlépe bundesligu chtěl zkusit.