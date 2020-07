Liga bude zase ještě vyrovnanější, myslí si plzeňský pivot Režnický

Že má v kabině tak silnou konkurenci, bere jako samozřejmost. „V týmu jako je Plzeň musí každý bojovat o místo, nikdo nemá nic jisté. To, že jsme tady tři, nás všechny motivuje se stále zlepšovat.“

I přes parťáckou soudržnost ale touží rodák z Prahy v příští sezoně urvat na hřišti větší prostor. „Bylo by špatně, kdybych to měl v hlavě nastavené jinak. Chci se na hřiště dostat co nejvíc a snažím se podle toho pracovat,“ pokyvuje.



Podle herního zatížení to byl právě Režnický, který z tria pivotů musel na svou šanci čekat nejdéle, minuty sbíral zpočátku poskrovnu. A především v defenzivě, kde plnil roli obranné zdi.

„Na Dukle jsem moc nebránil a systém, který se praktikoval v Plzni, byl navíc jiný. Poměrně dlouho jsem si na obranu zvykal. Ale ta první sezona mi pomohla, teď už si věřím daleko víc, základy už mám zažité. A útok? Tam je to jednoduché, protože spojky tady mají opravdu vysokou kvalitu. Pak je to jen o proměnění té šance,“ usmívá se Režnický.

Po třech týdnech dovolené v pondělí znovu naskočil s týmem do letní přípravy. Zápasová pauza vynucená koronavirovou pandemií už je dlouhá, trvá od začátku března. „Pro každého je to nová situace, nikdo z nás si ničím takovým neprošel. O to víc už se těšíme na zápasy a jsme nažhavení, aby už to všechno začalo,“ nezastírá mladý pivot.



První přípravné duely čekají Talent příští týden, do extraligy by pak měl vstoupit 6. září doma proti Hranicícm. „Do ligy se vrací hodně hráčů ze zahraničí, soutěž bude ještě vyrovnanější. Třeba Brno hodně posiluje. Určitě to bude hodně zamotané a vyrovnané. Rozhodně nikoho nebudu odepisovat a dalšího vynášet do nebes,“ předpovídá.

Jisté je, že s Plzní chce Režnický znovu útočit na titul. „Všechno tomu přizpůsobujeme,“ tvrdí.