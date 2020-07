Říkal jsem klukům, že jsem byl na maltě, směje se plzeňský Škvařil

„Taky jsem klukům v šatně hned vpálil, že je to ta nejlepší posilovna. Říkal jsem, že jsem byl na dovolené na maltě,“ směje se kanonýr Škvařil, který za necelý měsíc oslaví osmadvacáté narozeniny.

Od začátku týdne už je zase ve sportovním zápřahu. A doufá, že po zimním návratu ze švýcarského Suhr Aarau se v příští sezoně konečně naplno ukáže fanouškům.

Kvůli pandemii koronaviru zůstala jarní část sezony nedohraná. Berete to tak, že návrat domů nastane až od podzimu?

Asi jo. Mrzí mě, že jsme nemohli hrát play off. Na to jsem se strašně těšil. Že bude chodit plná hala, zápasy budou vyhecované. Takhle začínám od nuly. A hlavně doufám, že lidi v září budou moci chodit.

I bez nich jste si to zkusil, v posledním duelu v Karviné.

A bylo to divný. Prázdná hala zkreslí dění na hřišti. Nikdo vám nenadává a já jsem vždycky rád, když mě lidi venku popíchnou. To se pak ještě víc nahecuju. Neumím si to představit bez fanoušků. Já bych nehrál, to nemá smysl. To si můžeme jít zatrénovat a je to stejné. Já to mám nastavené tak, že sport dělám pro lidi.

Na jaře jste měl zdravotní trable, už jste v pořádku?

Jsem. V té dlouhé pauze byl čas všechno pořádně doléčit a dát se do kupy. V mančaftu jsme všichni ve stoprocentním stavu, myslím.

Klub se zřekl v příští sezoně účasti v Evropské lize. Budou vám poháry chybět?

Mrzí to. Vždycky je super konfrontovat se s Evropou. Ale chápu, že je složitá situace, riziko bylo velké. A pořád se neví, co bude za měsíc.

Tým už naplno převzali trenéři Petr Štochl s Jiřím Hynkem. Přinesli hodně změn?

Já jsem zvyklý. Když přišli k nároďáku Honza Filip s Danem Kubešem, bylo to podobné. S Péťou Štochlem všichni studovali jedničku ve stejné době, mají už zažité nové metody a dělají to dobře. Jsme kamarádi, ale Petr s Jirkou jsou naši trenéři a je tam veškerý respekt. Domluvíme se na všem výborně, nehrnou na nás něco nemožného. Já jsem rád, že se neběhá bez balonu okolo rybníka, přijde mi to teď zábavnější.

Mimochodem, v červnu jste kvůli stavbě domu nejel na reprezentační kemp do Zubří. Zabouchl jste si tím dveře?

Přišlo to opravdu ve strašně špatný čas. Nemohl jsem na týden odjet a běhat kolečka na Moravě. Zůstal jsem doma. Uvidíme, co bude. Když bude zájem, určitě to ještě rád zkusím.