Házenkáře Plzně čeká šest přípravných duelů i nabitý turnaj v Jičíně

„Připravili jsme si takovou vlastní testovací baterii. Chceme mít informace, zda hráči splnili věci, které jsme jim zadali na dovolenou. Testy určitě ještě v průběhu srpna či září zopakujeme, abychom měli srovnání, jak na tom kluci jsou. Zatím se jeví velmi dobře,“ konstatoval trenér Jiří Hynek.

Talent tým Plzeňského kraje, jak zní nový oficiální název klubu, má v plánu šest přípravných zápasů. Úvodní dva proti dorostencům Füchse Berlín a Strakonicím odehraje v hale na Slovanech už na konci příštího týdne. V polovině srpna pak Talent zamíří na mezinárodní turnaj do Jičína.

„S výjimkou Strakonic nás čekají týmy z nejvyšších soutěží svých zemí. Narazíme na soupeře z Česka, Polska, Slovenska, Rakouska a Německa. I v tomhle směru se chceme posunout, proto jsme už v přípravě volili velmi kvalitní soupeře,“ nastínil Petr Štochl, další z rovnocenné dvojice nových koučů a bývalý gólman Füchse Berlín.

Právě jejich dorostenecký výběr obstará první herní test Talentu příští čtvrtek. „I my máme v kádru řadu mladíků, sestavu tomu přizpůsobíme. Hrajeme dva dny po sobě a síly rozložíme,“ doplnil Hynek.

Dva hráči mají ještě v tréninku úlevy, shodou okolností oba leváci. Zkušená opora Stehlík se postupně vrací po operaci kolenních vazů, mladý Slovinec Bogdanič si na konci června pochroumal kotník a ještě nesnese plnou zátěž. „Ale věříme, že se oba brzy zapojí naplno. Jinak úvodní trénink všichni absolvovali bez úlev,“ uvedl Hynek.

V přípravě dál pokračuje také další levoruká spojka Linhart, který se do Plzně vrátil po čtyřech letech strávených ve Francii a v Německu a v klubu je zatím na testech po vleklém zranění kolena.

Herní přípravu s míčem v hale na Slovanech doplní ještě kondiční bloky, běhy na dráze a posilovna. „Ale hodně toho odtrénujeme s míčem. Chceme se s týmem co nejdřív sladit, aby hráči věděli, co přesně po nich my trenéři chceme,“ řekl Hynek, který se Štochlem převzal tým po Michalu Tonarovi.