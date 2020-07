Změny už nečekám, kádr je uzavřený, míní kouč plzeňských házenkářů Štochl

Momentálně nejlepší český klub se startu v Evropské lize, druhé nejprestižnější soutěže, zřekl.

„Přijali jsme to jako realitu. Po sportovní stránce je to určitě škoda, přijdeme minimálně o dva zápasy s kvalitními soupeři. Ale ostatní hlediska, především ta ekonomická, byla příliš riziková,“ říká smířeně čtyřiačtyřicetiletý Štochl.

Reálně, po přeskupení evropských soutěží byste pravděpodobně hned v prvním kole narazili na soupeře, které jinak Plzeň potkávala až v pozdější fázi Poháru EHF. I to hrálo roli?

Možná trochu. Ale beru to jinak. Snažili jsme se v přípravě zajistit takové soupeře, abychom neúčast v pohárech nahradili. Příští týden začneme proti dorostu Berlína a prvoligovým Strakonicím. Pak už potkáme jen bundesligu a nejvyšší rakouskou soutěž, k tomu jedeme na dobře obsazený turnaj v Jičíně. V tomhle směru snad budeme schopni pohárový výpadek nahradit.

V pondělí jste začali poslední blok přípravy. Je dost času na všechny změny, které plánujete?

Je ho dost na to, aby kluci pochopili, na čem budeme trvat a co je pro nás zásadní. Vše si určitě nezvládneme zažít do startu sezony, přesto věřím, že kluci budou od začátku vědět, kterým směrem chceme jít. Celkově to bude dlouhodobější proces, v tomhle směru beru jako výhodu, že se v extralize hraje play off.

Dají se ty změny víc přiblížit?

Jsou to konkrétní věci, házenkářské detaily a systémy. Jaký chceme mít pohyb po hřišti, v jakém tempu a kvalitě to vyžadujeme. Do toho míníme investovat hodně času.

Kádr už je uzavřený?

Směrem ven doufám každopádně. A asi i dovnitř. Jsme slušně obsazení na všech postech a nečekám změny.

Dál s vámi trénuje levoruký Petr Linhart. Kdy se rozhodnete, zda s ním uzavřete smlouvu?

Na testy přišel Petr v červnu a docela mě potěšil. Byl na něm sice vidět dlouhý výpadek, ale zdravotně to zvládl. Na definitivní rozhodnutí ještě nějaký čas potřebujeme, ale myslím si, že se to blíží.

Je výhoda, že tým máte pohromadě vlastně už od dubna?

Konec minulé sezony ještě dělal Miky (Tonar) s kondičním koučem Ádou Blechou, což bylo fajn. Jsem rád, že pak jsme se domluvili, že do toho už začneme s Jirkou zakomponovávat věci, které chceme. Navíc já u týmu působil dva roky, i Jirka je v klubu dlouho. Ještě čekáme, až se po zranění a operaci naplno zapojí Honza Stehlík. Jsem optimista, je to na velmi dobré cestě.

Jak budou vypadat další týdny do zářijového startu extraligy?

Většinu dnů budeme trénovat dvoufázově a většinou v hale, zaměříme se na házenkářské věci. K tomu bude i fyzická příprava, tréninky s Ádou Blechou v posilovně.

Několik hráčů bude působit i ve Strakonicích. Jaká je domluva?

Ještě to dořešíme. Budeme to specifikovat u každého zvlášť. Strakoničák je Tomáš Nejdl, nicméně ten je pevnou částí našeho základního kádru. U ostatních hlavně chceme, aby měli co největší herní vytížení.

Dostane šanci i někdo z plzeňského dorostu?

Přípravu s námi odjede Leo Kaplan. Uvidíme, zda nakoukne i do zápasů. Jinak z kluků, kteří opustili dorost, v kádru napevno nikdo není.