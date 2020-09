Úvahy trenérů plzeňských házenkářů: Profíka nedělá nadupaná kára v garáži

Dva skvělí házenkáři a bývalí reprezentanti, kteří se prosadili i v bundeslize, nejlepší soutěži světa.

Teď spolu povedou Plzeň.

Přesněji, Talent tým Plzeňského kraje, jak zní nový oficiální název klubu. Jako rovnocenná dvojice, která má navázat na úspěchy Martina Šetlíka a Michala Tonara, jejich předchůdců. Premiéru si odbydou v neděli, v 10.30 hodin Talent nastoupí na Slovanech proti Hranicím.

Cítíte tentokrát větší nervozitu než obvykle?

Štochl: Nervozitu bych neřekl, spíš je to těšení, zdravé svrbění. Tak to mám před každou sezonou. Ať už jako hráč, nebo v minulých letech asistent Mikyho Tonara. Ale ano, teď je to o trošku intenzivnější. Dlouho se nehrálo a zodpovědnost teď bude hlavně na nás dvou.

V čem jste se snažili herní projev týmu změnit?

Štochl: Chceme hrát házenou, která bude neustále vytvářet tlak na soupeře. Mít hru pod kontrolou celých šedesát minut. Což se poměrně snadno řekne, hůř realizuje. Ale myslíme si, že je to správná cesta. Vrátili jsme se trošku k základům, snažili se výrazně pracovat na individuálních dovednostech jednotlivce. Od toho se odvíjí, jak budou hráči schopní zahrát systémy, kombinace, jakým způsobem ty činnosti přetaví v souhru týmu. Musíme pracovat, proces to bude dlouhý.

Hynek: Během pohovorů s hráči chceme, aby si to vzali za své. Aby se z nich stali vlčáci. Měli motivaci na sobě pracovat a posunout se dál. Ať už je to v tréninku, při zápase nebo mimo halu. Když to přeženu, abychom na konci sezony měli starosti, jestli vůbec někoho udržíme.

Přijímají to hráči?

Štochl: Má to dvě roviny. Snažíme se tým posouvat jednak po fyzické stránce a herním projevu. A pak v hlavách. A tam ten proces, přehodit si to na jiné principy, trvá dlouhodoběji. V tréninku, v celkovém přístupu ke sportu. Jde o to, jak je hráč ochoten na sobě pracovat.

Chápu to u vás, kteří jste prošli bundesligou, byli profesionálové. České podmínky jsou chudší.

Štochl: Je to rozdíl, samozřejmě. Kluci chodí do práce, do školy, je to komplikovanější. Ale když si tohle přesto do hlavy dostanou, posune je to. Nabádáme je, aby se tomu věnovali. Aby si řekli, že česká extraliga pro ně není strop.

Hynek: Vezměte si hráče, který se vrátí zvenku. Ať je to hokej, fotbal nebo házená. Každý vám řekne: „Tam je to úplně jiné.“ Ale proč? Pořád je to stejné hřiště, stejný míč. Jde jen o to, jak si nastavíte hlavu. Mně kariéra dala jedno. Profíka ze mě nedělá, že mám profi smlouvu a v garáži nadupanou káru. Jasně, každý si přeje zabezpečit rodinu, ale to jsou až další věci. Mít všechno srovnané v palici je základ.

Vnímáte od začátku herní přípravy viditelný progres?

Štochl: Progres je značný. Od prvního zápasu s Berlínem, přes kvalitní duely s Coburgem a Aue, až po zápas, který jsme mezi sebou sehráli minulý týden. Ten se mi líbil skoro nejvíc. Mohl to být jen trénink, ale rozdělili jsme kluky na staré-mladé, namotivovali je. Měli dresy, pískal rozhodčí. A všichni k tomu přistoupili s chutí porvat se a porazit toho druhého. Kéž to tak bude pokračovat i v extralize.

Hynek: Pozor, neznamená to, že teď budeme válcovat všechny o deset, to ani jeden z nás říct nechce. Pro nás bude důležité i to, když se 58 minut budeme trápit a v posledních dvou minutách to zlomíme a vyhrajeme o gól. Tam se ukáže morální síla týmu.

Štochl: Pořád opakuji, že ten proces je dlouhodobý. I my sebe budeme retrospektivně hodnotit. Jak tým vedeme, co se povedlo a co ne.

S kádrem jste spokojení?

Štochl: Spokojení jsme. A kritizovat hráče budeme soukromě. (smích) Ne, vážně, jsme spokojení. Čekali jsme, jak se vyvine situace okolo našich leváků. Honzu Stehlíka máme k dispozici hned od začátku sezony, v což jsem ani nedoufal. I Petr Linhart zvládl celou přípravu bez zásadních úlev, to nás také potěšilo. Paradoxně nejhůř na tom byl zdravotně Tim Bogdanič, který byl na konci minulé sezony jediný z nich zdravý. Ale už se také postupně vrací do největší zátěže.

Hynek: Tým má naši plnou důvěru a stojíme za ním. Sestavený je velice dobře, teď jde o tu vzájemnou chemii mezi námi, abychom to přenesli na hřiště. Ne na jeden zápas, ale aby se z toho rozjela nějaká šňůra výkonů, které budou mít v lepším případě stoupající tendenci. To je náš další záměr. Dostat tým na nějaký level a z něj už nepadat dolů.

Odchody Jakuba Tonara a Šimona Macháče jste však přišli o dva nejlepší střelce. Je to problém?

Štochl: Kuba se díky svým výkonům dostal do zahraničí, byť je to na pomezí druhé a třetí bundesligy. Když se tohle podaří dalším klukům, budeme spokojení. A ten úbytek gólů? V zimě se vrátil Milan Škvařil, vlastně pak neměl moc prostoru se projevit. Beru to tak, že Milan je za Kubu adekvátní náhrada. A daleko víc prostoru dostane Tomáš Nejdl, posouvá se a je to jeden z těch kluků, kteří progres mají před sebou a chtějí pracovat.

Slovenský pivot Macháč pro změnu zamířil do Maďarska.

Štochl: Odchod tak kvalitního hráče samozřejmě zabolí. Naštěstí pro nás se to stalo za situace, kdy jsme měli na post pivota tři kvalitní hráče. Dva zůstali, o to větší prostor je pro Dana Režnického a Kubu Šindeláře. Věřím, že ztráty zacelíme.

Hranice doma, pak cesta do Zubří, které převzal váš předchůdce Michal Tonar. Dobrý los?

Štochl: Asi jednodušší, než kdybychom začínali v Karviné nebo na Dukle. O Hranicích teď moc informací není, je tam nový trenér, vyměnili se někteří hráči. O to víc se musíme soustředit hlavně sami na sebe, dodržovat dané věci. V Zubří to bude zajímavé. Od nás asi hlavně pro Mikyho Tonara, který poprvé nastoupí proti tátovi. Tam už informace máme, je výhoda, že jsme s nimi hráli na turnaji v Jičíně.

Koho řadíte mezi favority ligy?

Hynek: Karvinou a Duklu už Petr zmínil. Myslím, že výš bude hrát Kopřivnice. Uvidíme co Zubří s výbornými mladíky. A velký otazník je Brno. Přišel tam vizionář českého handballu Pavel Hladík. Když si něco umane, do tří let je to vidět. Ukázal to v Novém Veselí. Říká se, že Brno je klub téměř neomezených možností, ale výsledkově to ještě nikdy neprodal. Teď bych je pasoval na černé koně.

Štochl: Souhlasím. A nezapomněl bych ještě na Frýdek-Místek. Už jen tím, že se tam vrátil Tomáš Sklenák. A to je fakt hráč, který tým zvedne. Přes svůj věk má kvality, kterými extraligu převyšuje. Ostatní se od něj budou učit.