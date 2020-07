Talent má nový název. V Evropě ho však plzeňští házenkáři nepředstaví

Západočeši šli za obhajobou titulu, krátce před koncem základní části vládli tabulce, jenže pak přišel předčasný konec. A soutěž skončila bez vyhlášení vítěze.

Pokud by nejúspěšnější český tým posledních let ovládl nadcházející sezonu, v archivu už by v kolonce mistrů navždy stálo „Talent tým Plzeňského kraje“.

Proč?

Takhle se totiž bude plzeňský házenkářský oddíl nově jmenovat.

„Náš klub zaujímá důležité místo v celém regionu. I proto je Plzeňský kraj co do finanční podpory naší práce největším partnerem našeho klubu. Toto dlouhodobé partnerství vyústilo v rozhodnutí, že od nadcházející sezony ponese A tým mužů ve všech soutěžích tento název,“ sdělil ve vyjádření na webových stránkách klubu šéf Pavel Drobil.

Jenže v novém ročníku se působení plzeňských házenkářů omezí pouze na dvě soutěže. Nastupovat budou ve Strabag Rail extralize a domácím Českém poháru. Do evropských pohárů se letos nepodívají, přestože by na to měli nárok.

Klub ale zvážil možná rizika a rozhodl se nepřihlásit. Jedním důvodem jsou obavy spojené s restriktivními opatřeními v rámci koronavirové pandemie, dalším je pak finanční hledisko.

„Riziko bylo příliš vysoké, mohli bychom ohrozit chod klubu i v české extralize,“ pronesl sportovní manažer Jan Štochl.

Talent měl původně v plánu přihlásit se do Evropské ligy, druhé nejvýznamnější mezinárodní soutěže. Uzávěrka byla 14. července, klub možnost nevyužil.

Vzhledem k okolnostem je dost dobře možné, že po některém z návratů ze zahraničí by muselo mužstvo strávit určitý čas v karanténě. A to by průběh sezony pořádně zkomplikovalo.

„Neexistuje ani žádný manuál od evropské federace, podle kterého bychom se měli řídit. Nechceme nic riskovat,“ opět zopakoval jasné stanovisko Štochl.

Ve hře byla také varianta účasti v Poháru EHF, třetím stupni evropských soutěží. Tam už by se ale Talent musel zapsat během června. V té době však ještě všichni věřili, že se start v Evropské lize nakonec podaří zrealizovat.

Mylně, bohužel.

„Po obdržení informací o podmínkách účasti v Evropské lize jsme byli s EHF v kontaktu, protože nám bylo jasné, že ne všechny podmínky jsme schopni bezezbytku splnit. Po této komunikaci a důkladném zhodnocení všech aspektů jsme se rozhodli, že letos evropské poháry nepřihlásíme,“ konstatoval plzeňský manažer Štochl.

„Je nám to líto, ale nechtěli jsme ohrozit naše účinkování v extralize a vůbec fungování klubu jako celku. Pro účast v soutěži takového formátu nám za současné situace zkrátka některé podstatné aspekty chybí,“ krčil rameny.

O konfrontaci se zahraničními celky Plzeň kompletně nepřijde, vždyť už v srpnu dorazí do západočeské metropole k přípravnému duelu například německý Cobburg, nováček nejvyšší soutěže.

Městská sportovní hala bude hostit první soutěžní utkání 6. září, Talent tým Plzeňského kraje přivítá v extralize Hranice.