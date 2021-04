Zjistili jsme, že se dá hrát i s Karvinou, těší Jurku vzepětí Zubří

„Je to obrovské překvapení i pro mě. Šli jsme do série s tím, že nemáme co ztratit,“ připomíná Jurka, že Karviná opanovala základní část a kádr Zubří tvoří z poloviny dorostenci.

Co se stalo, že s megafavoritem najednou držíte krok?

Po prvním utkání, které jsme sice prohráli o sedm, jsme zjistili, že se s nimi dá hrát. Hrajeme uvolněně. Každý jde do toho naplno. Musím před mladými smeknout. Je nás jen pět, co hrálo play off. Co předvádí ve svých letech, je neuvěřitelné.

Třeba Mořkovský, který dal ve čtyřech zápasech 39 branek?

Úžasný. Poslední zápas předvádí výborné výkony. Během sezony se trochu trápil, ale teď přišla forma v pravý čas a táhne tým. Můžeme se na něho spolehnout. Ale není to jenom o jednom hráči. Je nás šestnáct. Ohromně si cením, že jsme sérii vrátili do Karviné.

Dostali jste se jí pod kůži, že?

První zápas byl hlavně o tom, že na nás vletěli. Trošku jsme zkoprněli. Pak jsme si řekli, že o nic nejde, že si to musíme užít. Ve čtvrtém zápase bylo vidět, že když jim něco nevyšlo, začínají se vztekat, mluvit s rozhodčími. To je pro nás jenom dobře. Zůstali jsme v klidu, bojovali až do konce. Jsem rád, že nedošlo potřetí na sedmičky. V této době je pro nás možná výhoda, že nejsou v hale fanoušci, protože kluci na to nejsou zvyklí. Nechci říkat, že by se podělali, ale určitě by to bylo jiné, kdyby bylo plno. Tlak na mladé by byl větší.

Poté, co jste odvrátili postupový mečbol soupeře, jste psychicky nahoře?

Smaže se to. Bude to otevřené. Záležet bude na momentální formě, bojovnosti. Je to padesát na padesát.