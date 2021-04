Házenkářského goliáše z Karviné brzdí zuberský teenager

„Když jsem proměnil poslední sedmičku rozstřelu, všichni na mě naskákali, jako bychom vyhráli titul,“ líčí bezbřehou euforii Mořkovský, hrdina okamžiku. „Není jen tak porazit Karvinou v její hale.“



Nedivte se. Karviná se stala noční můrou zuberských házenkářů v play off. Z posledních deseti sérií vyhráli jediný vzájemný duel, na její půdě neuspěli ani ve vítězném finále před 24 lety. Až nastupující generace Mořkovského a spol. zlomila letité zuberské prokletí.

„My mladší jsme to nijak nevnímali. Ale starší kluci to připomněli, že už to nechtějí zažít,“ podotkl Mořkovský, jeden z početné armády náctiletých extraligových bažantů v týmu trenéra Michal Tonara.

V neděli si v Zubří užívali historické vítězství, v pondělí už ale mysleli na pokračování série.

„Hned jsme se vrátili nohama na zem. Nemůžeme si říkat, že když jsme vyhráli jeden zápas, že to půjde samo. Karviná je pořád favoritem,“ připomněl Mořkovský, že soupeř opanoval základní část extraligy a v té jasně ovládl oba vzájemné zápasy.

Zuberská výhra však může změnit poměry na hřišti. Outsider odvrátil v dramatickém rozstřelu dva mečboly a nabral zdravé sebevědomí. „Tohle vítězství jen potvrdilo, že naše forma stoupá a můžeme Karvinou ještě potrápit. Bude pod tlakem. V takové pozici ještě nebyli,“ míní Mořkovský, jenž střelecky odtáhl první čtvrtfinále. Z jeho patnácti pokusů nenašly cíl jen dva.

„V prvním poločase jsem dal osm branek, pak si mě Karviná hodně hlídala. Zdvojovali mě, někdy ztrojovali, tak jsem to dával do volného místa,“ prohodil Mořkovský.

A když to nešlo ze hry, deptal karvinské gólmany ze sedmiček. Srbského veterána Marjanoviče vyhnal z brány.

„Moc jsem si s tím nelámal hlavu. Dobře vykrývá prostor, ale vždycky jsem našel místo, aby to nechytl,“ vypráví Mořkovský, jako by to byla ta nejsnadnější věc.

Lukáš Mořkovský v dresu Zubří

Až do konce druhého zápasu byl při penaltových exekucích stoprocentní, proměnil všech dvanáct. Zmýlil se až v úvodním kole rozstřelu. Přesto si troufl jít na rozhodující hod. A o sedmnáct let staršího Marjanoviče obalamutil. Poslal ho na opačnou stranu, než vystřelil.

„Flegmatik moc nejsem, ale nervozitu nedávám najevo, držím to v sobě,“ přiznal Mořkovský.

Na jeho střelecký um budou házenkáři Zubří spoléhat také v domácích odvetách. Obě začínají v šest hodin večer a obě bude klub přenášet živě na plátně na parkovišti před halou formou autokina.