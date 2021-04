Karvinští házenkáři už nesmějí zaváhat. Ve čtvrtfinále jde o všechno

„Jsme si vědomi, že je to rozhodující zápas. O všechno. Zubří nastavilo tvrdé podmínky, nepoložilo se před Karvinou,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Fakt je musím pochválit. Jejich hra, když ji srovnám se základní částí, se hodně zlepšila. Hrají sebevědomě, bez nějakého tlaku na to, že jsou tak mladí.“

Karviná doma vyhrála 37:30 a prohrála na sedmičky 29:30. Venku zvítězila na sedmimetrové hody 29:28 a padla 23:24.

Kouč připustil, že Karvinští, kteří šli do play off z prvního místa, se dostali pod velký tlak. „Nesmíme mu však podlehnout,“ upozornil Brůna. „Ať vyhraje lepší.“

Dodal, že slyší spoustu názorů, že Zuberští nemají žádné zkušenosti z play off. „Je to pravda až na tři čtyři hráče. Ale podobná situace je i u nás.“

Michal Brůna uznal, že je Zubří v dosavadním průběhu čtvrtfinále zaskočilo. „Ale jejich osmé místo není úplně reálné, ke konci základní části se dostali do výborné formy. Překvapili nás vysunutou obranou, kterou proti nám v lize nikdo nehrál. Odřezávali naše dva nejproduktivnější hráče. Musíme se s tím poprat.“

Valo: Nevyšel nám první zápas

Frýdek-Místek ve čtvrtfinále vypadl s Lovosicemi 1:3 na zápasy (20:36, 26:33, 35:33 a 27:32).

„Mrzí mě první zápas v Lovosicích, který nám vůbec nevyšel a odevzdali jsme ho bez většího odporu. Asi jsme měli moc v hlavách, že soupeř je hratelný,“ řekl frýdecko-místecký trenér Daniel Valo. „V Lovosicích jsme si jednu ze dvou možností uspět, jak jsme si přáli, vzali sami špatným výkonem a pak už to bylo těžké.“

Doma sice první duel zvládli, ale ten další už ne. „Bohužel Vojta Petrovský hrál se sebezapřením, protože měl zdravotní problémy,“ uvedl Valo. „A v nejméně vhodnou chvíli nám vypadl Radim Chudoba, který předtím celou sezonu odtáhl a snad ani jednou nechyběl.

Po prvním poločase čtvrtého utkání měl problémy s dýcháním. Když se to lámalo, nemohl být na hřišti. Byla to pro nás citelná ztráta, protože je druhý nejlepší střelec extraligy, náš nejlepší. Nepodařilo se nám ho nahradit, i když všichni kluci se rvali a bojovali až do konce.“

Kopřivnické vyřadily sedmičky

Mezi nejlepší čtyři extraligové celky Kopřivničtí neprošli přes Plzeň, jíž podlehli 1:3 na zápasy (22:29, 24:32, 28:26 a 29:31 na sedmimetrové hody).

„Bohužel jsme narazili na velice silnou Plzeň, ale i tak se musela klepat o výsledek,“ řekl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Třetí duel Kopřivnice otočila, byť už prohrávala o osm branek. A čtvrtý? „To byla prohra na sedmičky, obrovská smůla. Šlo o jednu tyčku... A vypadli jsme. Je to škoda, ale v dnešní době se řeší daleko důležitější věci než sport, takže se musíme na sezonu dívat pozitivně.“

Přesto, nebylo by lepší při nerozhodném stavu zápas prodlužovat než jít rovnou na penaltový rozstřel? „Řešili jsme to už před sezonou, že by to bylo sportovnější a spravedlivější. Akorát problém je s Českou televizí. Přenosy jsou totiž časově omezené,“ odpověděl Veřmiřovský. „Sedmičky jsou loterie, ale naprosto je respektujeme. Šlo o objektivní důvody.“