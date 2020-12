Hvězda házenkářek: I olympijské vítězky rozklepe, když se Češky drží

Na velký házenkářský turnaj jsou to čísla jako hrom: 16 úspěšných zákroků, úspěšnost 40 procent. „Doufal jsem, že to v ní je. A jsem strašně rád,“ chválil reprezentační kouč Jan Bašný poté, co Kudláčková jako hvězda večera zdramatizovala sobotní zápas natolik, že se Rusky jen těžko prodřely k těsné výhře 24:22.

Už na úvod šampionátu proti Švédsku chytila každou třetí ránu soupeřek.

Je v laufu. Jednou zlikviduje střelu z volné ruky, pak sedmičku...

„V reprezentaci přitom byla vždycky ta druhá, nikdy nechytala 60 minut, hasila to,“ říká Bašný. Poté, co si Lucie Satrapová těžce poranila koleno, se hierarchie proměnila: „A ona se na to připravila sama, s mentálním koučem, konzultovala všechno s trenérem brankářů.“

Kudláčková už není žádnou novickou v mezinárodních duelech, ale post nezpochybnitelné jedničky obnáší přece jen nové a větší úkoly.

„To je něco úplně jiného,“ uznává 26letá gólmanka ze švédského Kristianstadu. „Věděla jsem, že bude potřeba i mentální příprava. Tak, abych byla bojeschopná a uměla holkám pomoci.“

Proti Ruskám byla chvílemi vyloženě v transu. A chvílemi zase musela jen oceňovat, co takové soupeřky umí.

„Mají ohromnou kvalitu, jejich akce a střely, to byl občas masakr,“ usmála se. „Ale i olympijským vítězkám se asi rozklepou nohy, když se s nějakými Češkami ještě v 50. minutě tahají. A když gólmanka něco pochytá, střílí se jim hůř a hůř. Od toho na hřišti jsem. Měla jsem i kliku, pár míčů mě trefilo, pak se na to navazuje líp a líp. A opět byla výborná pomoc od obrany.“

Možná zbytečná skromnost, do české týmovosti ale zapadá.

„Proto mám strašně smíšené pocity,“ líčila Kudláčková. „Opět jsme předvedly naprosto odhodlaný, bojovný výkon a zasloužily si aspoň bod, za tím si budu stát. Třeba když to zopakuju ještě jednou, už se to napotřetí povede.“

Po šampionkách z Ria totiž přijdou loňské vicemistryně světa. V pondělním zápase Česko - Španělsko (18:15) se rozhodne, kdo postoupí ze skupiny B do hlavní fáze Eura. Třetí soupeřky, potřetí těžké váhy světové házené. Ale podle dosavadního vývoje přece jen překážky k přeskočení.

Matematika je snadná. Kdo zvítězí, jde dál, bod by byl pro Češky málo.

„Teď jsme samozřejmě zklamané, ale s výhrou proti Rusku nikdo nepočítal,“ přiznala gólmanka. „Připravíme se minimálně stejně dobře a rozdáme si to o postup. Nic nekončí, ten největší boj teprve začne.“

S jejím přispěním může být vítězný.