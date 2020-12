Španělský videokouč, trumf házenkářek na Španělky. Budou pod tlakem, říká

Vicemistryně světa proti outsiderkám skupiny. Že je dopředu jasno? Stokrát ne, Češky se na šampionátu v Herningu v pondělí od 18.15 vydají na maximum, aby prognózy roztrhaly.

A jeden z nejpovolanějších mužů burcuje: „Věřím, že vyhrajeme. Opravdu máme šanci! Hrajeme tu dobře, obě utkání zatím rozhodlo pár drobností. A tlak bude na nich, ne na nás.“

Carracedo představuje španělskou stopu v českém realizačním týmu. Ze společného působení ve francouzském Nantes si ho oblíbil kouč Jan Bašný - a tak dostal Španěl nabídku pomáhat i na reprezentační úrovni.

Přijal s nadšením: „Jsem moc rád! A rád mám i tuhle práci.“

Že teď může přidat pár tipů navíc, je milý bonus.

„On hlavně umí vypíchnout to nejdůležitější. Když se zápasy hrají obden, je rychlost a přesnost informací zásadní; toho, co hráčkám předáme, nesmí být moc a musí to být správně,“ oceňuje Bašný.

K čemuž se pro pondělní přímý boj o postup ze skupiny B přidává následující: „Zná Španělky a jejich mentalitu. Ví, jak asi budou reagovat, s čím přijdou, co můžou změnit a co měnit nebudou. Hráčky berou jako výhodu, že je s námi. A nejen pro tenhle zápas.“

Carracedo ani neplánuje žádnou extra motivaci pro kabinu. Je mu jasné, že na překonání Španělek je tým i tak nažhavený až až.

ME házenkářek 2020 Příloha iDNES.cz

„Prostě musíme pokračovat ve své práci. Pořád stejně,“ říká chlapík, co se způsobně omlouvá, když hledá slova v angličtině, což lze při jeho častém přepínání jazyků dobře pochopit - s Bašným mluví francouzsky a když potká na společném hotelu krajanky, rád přepne do zpěvné rodné řeči: „Není to tu nijak velké a jsme tu celý den, tak občas trochu pokecáme.“

Když popisuje, v čem může spočívat česká šance, pomůže si gestem vlnovky. „Jejich výkony jsou ne úplně stabilní,“ naráží na fakt, že Španělky loni na MS v Japonsku zazářily finálovou účastí, leč třeba rok předtím na Euru obsadily 12. místo: „Proto teď budou pod tlakem, je to pro ně náročná situace.“

Buď, anebo. Jakákoli výhra značí českou radost, cokoli jiného španělskou úlevu.

„Určitě nás nepodcení, zbudovali jsme si tu nějaký respekt,“ věří spojka Markéta Hurychová. „Už na nás nekoukají jako na nějaké Česko, co si to sem přijelo odehrát a hned pojede domů. Opravdu bychom mohli vyhrát.“

Víru rozpumpovávají i postřehy od Carraceda.

„Felix mi řekl, v jaké pozici a jak mentálně nachystané na turnaj přijely,“ tlumočí Bašný. „Měly v hlavách, že určitě postoupí do hlavní fáze a pak se uvidí, najednou se v sobotu večer dostaly do ne úplně komfortní situace, na kterou nebyly připravené. Nemají tolik času se mentálně přešajtrovat, že taky můžou jet za chvíli domů. V tom máme docela výhodu.“

A tak před nevyzpytatelným a dost možná notně dramatickým kláním panuje jediná dílčí jistota: aspoň jeden Španěl bude po finálním hvizdu určitě spokojen.