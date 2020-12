Není klíčové vyhrát, ale dohrát. I na Euru házenkářek v Dánsku

České družstvo odstartovalo ve čtvrtek porážkou se Švédskem (23:27). Neotestované přípravnými zápasy, ty kvůli současné situaci nestihlo, zato otestované na covid-19. Důkladně.

A s negativním výsledkem.

„Máme tu super opatření, což nemyslím ironicky. Je to zajištěné,“ říká kanonýrka Markéta Jeřábková. „A můžeme být hlavně rády, že se vůbec hraje. Máme svoji bublinku, ve které si užíváme.“

Hygiena, restrikce a bubliny najednou patří ke sportu stejně jako dresy či míče. A mění se toho víc.

Otočit každý kámen

Když do Dánska dorazil výběr Rumunska, jedna hráčka měla pozitivní test. Musela do izolace, ostatní do karantény – druhý den pořadatelé po opakovaném testování zbytek Rumunek uschopnili. Páteční vývoj přinesl další nemilou novinku: pozitivní test u Srbek donutil Euro k tomu, že se jejich plánovaný duel s Nizozemskem odložil na sobotu...

V kontaktních sportech nelze provést to co v tenisu, kde na grandslamech při současném modelu soupeři nepřijdou do styku, kontaktům na hřišti se nevyhnete.

Zároveň neexistuje luxus typu NHL či NBA, kde se ještě před vstupem do bubliny testovalo (a izolovalo) ve velkém, a tak už uvnitř covid nebujel; byl to luxus velmi drahý, NBA stála bublina v Orlandu 190 milionů dolarů.



Turnaje, na něž se zúčastnění sjedou z různých soutěží s časově omezenou přípravou, to je jiná. Fotbal, hokej, basketbal, volejbal, florbal… Všechna odvětví budou dříve či později řešit podobné úvahy jako teď házená. Zrušit takové kvalifikační okno je nepříjemné a ztrátové, leč pořád řešitelné. Zrušit šampionát? To by byl obří průšvih. Jazykem doby: není nejpodstatnější, kdo vyhraje, ale zda někdo vyhraje.

Šéf Evropské házenkářské federace Michael Wiederer popsal: „Museli jsme otočit každý kámen, protože pod každým se může něco skrývat. Jen tak lze zajistit bezpečné prostředí všem. Od hráček až po ty, kdo čistí palubovky při přerušeních.“



Reprezentantky s tím problém nemají. „Byly velmi zodpovědné. Možná víc, než jsem čekal, možná i víc, než jsme od nich vyžadovali,“ oceňuje Bašný. „Bohužel nejde jen o nás. Když bude soupeřka po vzájemném zápase pozitivní, druhý den jsme v izolaci i my. Dělá se vše proto, aby nikdo pozitivní nebyl. Ale tady to končí, dál úvahy nejdou.“

Proto s kolegy z realizačního týmu při předturnajové debatě dumali, co všechno se může stát. „Problém tady je. Opravdu stačí, aby byl v hotelu jeden pozitivně otestovaný člověk,“ přemítá trenér. „Fakt nevím, jak by se to řešilo. Nevěřím, že by jednu takovou skupinu vyřadili a o titul si to šoupnou čtyři týmy, co bydlí vedle. To dost dobře nejde.“

Univerzálky, vítejte

Toť scénář nejčernější, plán B už je ale standardní součást práce. Rumunky poznaly: kádr může prořídnout. „Pokusili jsme se vzít hráčky, které jsou schopné nastupovat na více postech,“ říká Bašný. „Vždy je potřeba mít jednu dvě takové, tady jich máme víc. A schválně. Zrovna z toho důvodu, že kdyby někdo vypadl, potřebujete zalepit díru. Při nominaci jsme na to mysleli.“

ME házenkářek Čísla a zajímavosti 5 testů za úvodních pět dní musí absolvovat všichni zúčastnění v bublině.

za úvodních pět dní musí absolvovat všichni zúčastnění v bublině. 500 lidí může maximálně do haly: hráčky, týmy, média, sudí... Ale fanoušci nikoli.

Univerzálnost je třeba i z jiného důvodu. Tenisty strašila dvoutýdenní povinná karanténa po příletu do Austrálie z obav o to, co by pauza udělala s tělem. Házená ví svoje.

„Od začátku přípravy bylo zranění až dost, už by to mohlo skončit. Půlroční výpadek v profisportu je znát; každý dělal, co potřeboval, ale bez zápasů a kontaktního tréninku to není ono,“ mrzí Jeřábkovou.

Doba není veselá. Ale ani ryze černá: i házenkářské mistrovství nabízí pozitivnější zprávu. „Atmosféra je jinak stejná jako na předchozích akcích. Možná dokonce ještě lepší, šampionátovější. Covid necovid,“ cení si Bašný.