Bublina bez diváků? Může to být výhoda, věří před Eurem české házenkářky

Už rychlé shrnutí ukazuje, že Euro 2020 se nekoná v klidných časech. Norsko se last minute vzdalo spolupořadatelství úplně a Dánsko vyškrtlo na poslední chvíli Frederikshaven, neboť koronavirus nakazil tamní kolonie norků. Z původních šesti měst zbyly Kolding a Herning. Druhé bude pro Češky domovem, od základní skupiny až po případné duely o medaile.

Ne že by se ze stavu věcí radovaly. Ale když už nastal, věří, že z něj lze vykutat i cosi dobrého.

ME házenkářek 2020 Příloha iDNES.cz

„Mohla by to být naše výhoda,“ věří kouč Jan Bašný. „Jsme zvyklí dělat hodně věcí společně. Možná víc než jiné týmy, kde se připravují víc individuálně, jdou se projít po dvou, po třech, něco spolu řeší. My měli už dřív řadu společných aktivit. Na nervy jim možná lezu akorát já a to kousnou, jsou zvyklé,“ usmívá se.

Radikální změna pořádků, na něž je na velkých akcích zvyklý každý sportovec, je svébytným rysem doby. „Pořád se bavíme o restrikcích, ale jsme velmi šťastní, že to můžeme vůbec odehrát,“ říká reprezentační opora Jana Knedlíková.

A natrénovat lze skoro všechno. „Realizační tým nám připravuje modelové situace, různé předzápasové stavy pro případ, že jsme zavření na hotelu a nemůžeme ven,“ líčí křídelnice Veronika Malá. „Děláme cvičení na chodbě, snažíme se přizpůsobit, využít takový čas efektivně.“

Švédsko - Česko Ve čtvrtek od 20.30 hodin online

Češky mají skupinu plnou gigantů: narazí na Švédsko, Rusko a Španělsko, dál postoupí tři celky. Co do renomé, jde o daleko těžší váhy. Zvláštní doba a život v bublině mohou leccos změnit. „A my držíme hodně pospolu,“ věří Knedlíková.

Vzhledem k turbulentní situaci se detaily stále ladí. Zřejmý není protokol v případě nakažených koronavirem. Jak žertoval Bašný: „Kdo bude pozitivní, pojede do jiného hotelu a už ho možná nikdy neuvidíme.“

Češky tohle naštěstí míjelo. Kvůli zranění a dalším důvodům jim chybějí opory Satrapová, Korešová, Hrbková, Tichá či Mika – ale to jsou špatné zprávy z minulosti. Kádr, jejž Bašný chystal bezprostředně před odletem, se nemění. „Dost jsem se obával, že se budeme připravovat s týmem, co nakonec nebude moci odjet. Z tohohle pohledu je to dobré,“ oddechl si trenér.

Režim v Dánsku bude méně drakonický než třeba pravidla FIBA: čeští basketbalisté nedávné kvalifikační okno v Litvě trávili zavření na jednolůžkových pokojích, jídlo si jen vyzvedli za dveřmi, krom tréninků se nesměli vůbec vídat.

„My naštěstí nemusíme být na samotce,“ říká Knedlíková. „Je to volnější, než bylo původně myšleno. Do restaurace se má chodit po týmech, nebudeme jíst jen v místnosti pro videopřípravu,“ dodává Bašný. A vidí ještě jedno možné plus. „V hale nebudou diváci a my tu máme některé mladé hráčky,“ říká. „Hrát se bude ve specifické atmosféře, na kterou není zvyklý vlastně nikdo, takže nevýhoda těchto novicek bude možná o něco menší.“

Jyske Bank Boxen, kde se předloni konalo i hokejové mistrovství světa, je úctyhodný kolos, obvyklá kapacita činí 15 tisíc duší. Sedačky budou prázdné, což si Knedlíková vyzkoušela v Lize mistrů v dresu norského Kristiansandu.

„Když v obrovské hale v Lublani nebyla ani noha, pocit byl velmi zvláštní. Ale každopádně je lepší hrát bez diváků než vůbec.“