Úvod rozhodne? Nejsem blázen, Švédky můžeme porazit, věří kouč Bašný

Ne, Češky asi nebudou Švédky pravidelně porážet. Ale porazit je? Zkušený trenér v tomto nemění svůj jarní odhad. „Když jsme spolu měli hrát kvalifikaci, řekl jsem týmu i do médií, že věřím, že jeden ze dvou zápasů vyhrajeme. A teď říkám totéž,“ uvedl Bašný. „I když si možná poté, co se podíváte na naše vzájemné zápasy, řeknete, že jsem blázen.“

Statistika je vskutku nemilosrdná. Deset duelů, deset triumfů Skandinávek! Poslední tři pak průměrným rozdílem více než devíti branek…

„Samozřejmě, že jsme papírově v roli outsidera. Ale ta nám spíš vyhovuje, nemáme s ní žádný problém,“ říká Bašný. „I ostatní týmy mají zraněné a absentující. A jejich celky na nich stály možná víc, než my na našich chybějících hráčkách.“

Ne, los k Česku shovívavý nebyl. Rusko a Španělsko, soupeřky pro sobotu a pondělí, jsou dokonce výsledkově ještě o level výš než modro-žluté družstvo. Ale i Švédky mají za sebou velmi dobré období: šesté na předchozím Euru, sedmé na loňském mistrovství světa.

Vzhledem k tomu, že ze základní skupiny postoupí dál první tři, je třeba překvapit. Proti Švédsku to vypadá na teoreticky nejschůdnější šanci.

ME házenkářek 2020 Příloha iDNES.cz

„Ambice týmů jsou vysoké, ale momentální kvality se dají těžko ohodnotit,“ naráží Bašný na mnohaměsíční umrtvení házené kvůli pandemii. Chybí přáteláky, ligové duely, delší příprava… „Historicky to tak nevypadá, se Švédskem jsme vždycky prohráli a většinou o dost. Ale jsou v přestavbě, mají nového kouče a některé opory jim chybí. Když tomu trenér chce dát nějakou novou koncepci a má na to deset dnů, není to ideální. Šance tam je.“

Zároveň si přes bohatou trenérskou kariéru netroufá odhadovat, jak velká: „Rok jsme spolu nehrály, nemám to jak poměřit – neměli jsme možnost si ověřit, že to, co jsme trénovali, bude fungovat v oficiálním zápase proti takovým soupeřkám. Nehledám dopředu žádné výmluvy, jen se mi prostě těžko odpovídá.“

Švédsko - Česko Ve čtvrtek od 20.30 hodin online

Vskutku se jen málokdy tak složitě odhadovalo, co bude vlastně bude na vrcholné akci roku rozhodovat. Zkušenosti? Forma nabraná za poslední týden? Psychická odolnost? Šíře kádru? Souhra okolností, jako když se Švédkám vrátily po mateřské pauze esa Gulldénová a Robertsová?

Česko je každopádně natěšené.

„Všichni už chceme hrát zápasy,“ souhlasí Bašný. „Proto přece sport dělají hráčky, my trenéři i realizační tým. Připravovali jsme se velice intenzivně a pečlivě. Atmosféra je výborná, velmi pracovitá a zároveň velmi uvolněná, hráčky jsou v pohodě. Ambice máme vždy podobné – zanechat co nejlepší dojem, odehrát co nejkvalitnější zápasy a dostat se do druhého kola.“

O tom, jak reálné takové ambice ve skupině velkých jmen jsou, hodně napoví hned její úvod.

„Klíčový zápas? Když ho vyhrajeme, může jím být. Když ne, musíme najít jiný, ještě důležitější,“ usmál se Bašný.