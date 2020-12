Češka ze Švédska jde vychytat Švédky: Těším se, spoluhráčky fandí nám

Velké hecování neprobíhá, neboť v nominaci soupeřek nemá žádnou parťačku z klubu. Ale co je netradiční: ve Kristianstadu prý budou mít nečekané preference. „Pár lidí mi řeklo, že nám budou fandit víc než Švédsku. Asi mě mají radši,“ usmívá se Kudláčková.

ONLINE: Švédsko vs. Česko podrobná reportáž od 20:30

Brankářka je – moderní sportovní hantýrkou – klasický rozdílový post. Často ten, který rozsekne vyrovnané duely. Česko mělo na Euro do Dánska odjet s vyrovnanou dvojicí, jenže opora Lucie Satrapová si začátkem listopadu ošklivě poškodila koleno. Spousta slz, jasná stopka pro šampionát.

„Ten zápas jsem viděl, bylo mi to víceméně hned jasné. Nebylo mi moc dobře,“ líčí kouč národního týmu Jan Bašný. „Ne kvůli tomu, kdo bude chytat, ale kvůli ní. Zranění u vrcholových sportovců a zvlášť u házenkářek je od léta velké množství. V podstatě za to nemůžou, příprava není ideální a nedá se s tím nic dělat.“

A tak přichází čas pro rodačku z Prahy, někdejší slávistku Kudláčkovou, záda jí kryjí talenty Karin Řezáčová a Sabrina Novotná.

„Speciální utkání a vůbec specifický šampionát,“ říká nová jednička. Těší se na novou roli i na pikantní úvod. „Nevím, jestli to bude můj největší zápas za nároďák. Ale dřív jsem zaskakovala za Lúcu – když něco hořelo, zkusíš to uhasit. Teď to bude úplně jiné. Jdu do toho v jiné pozici než na předchozích akcích.“

ME házenkářek příloha iDNES.cz

Na minulém Euru v roce 2018 dostala za tři duely ve skupině prostor na celkem 54 minut. Kolik jich bude teď?

„Petra je samozřejmě v pozici jedničky, je dost motivovaná, soupeřky zná. Ale to neznamená, že odchytá celé ona,“ očekává Bašný. To ostatně už ve špičkové házené 21. století při její náročnosti ani není zvykem. Ale kdyby náhodou… „Chytat 60 minut není úplně běžné, ale možné ano. Fyzicky jsem připravená. Brankářský post je specifický, dá se zvládnout úplně v klidu,“ soudí Kudláčková.

První duel šampionátu je zase specifický tím, že příprava cílí právě k němu. „Je na něj víc času, celý týden,“ říká česká gólmanka, jež věří ve dvě věci.

Ve vítězství v minisoubojích s protivnicemi ze stejné soutěže: „Snad bude spíš moje výhoda, že soupeřky znám, ne jejich. Pracuju s tím.“

A v možnostech sebrat Švédkám postup ze skupiny, z níž dál projdou tři nejlepší ze čtyř. „Jestli vede šance přes ně? Nerada bych to zakřikávala, ale na papíře se to tak asi jeví, kdybych si musela vybrat.“

Proto je připravená kouzlit, aby to dobře dopadlo.