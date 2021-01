Házená v bodě nula. Kdo povede svaz? Mohli by se vrátit vyhození trenéři?

Kdo povede klíčový výběr? Jaký přístup bude mít nový šéf(ka) k zásadním událostem, tedy k neúčasti na světovém šampionátu a následným vyhazovům? Je možné, aby se trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš ještě vrátili? MF DNES popisuje základní otázky, kterých je aktuálně pořád mnohem víc než odpovědí.

Co se vlastně stalo?

Situaci komplikuje mimo jiné to, že stávající exekutiva „přesluhuje“, mimořádné volby už měly proběhnout, ale byly odloženy kvůli pandemii na červen. Chvalného mohou nahradit tři lidé: dva zvnějšku a jedna zevnitř svazu. Tou je Ilona Hapková, šéfka metodické komise, jejíž postoj ukázalo hlasování. Patřila mezi čtyři, kteří se vyslovili proti odvolání realizačního týmu, a tak po verdiktu rezignovala. Při žádosti o rozhovor poprosila o několikadenní odstup: „Jsem v tom hodně zainteresovaná emočně a chci věc řešit s chladnou hlavou. Mým cílem není bourat, ale vysvětlovat.“

Na přesnější informace stále čekají i zbylí protikandidáti: Dan Novotný, který dříve působil na svazu jako člen Exekutivy ČSH bez portfeje, a Jan Schneider, předseda Asociace ligových klubů házené. Ti se dokonce jako konkurenti nestandardně spojili a poslali exekutivě soubor 53 otázek a na základě odpovědí si chtějí situaci sami analyzovat.

„Jelikož jsme odpovědi stále nedostali, upřímně sám nemám jasnou představu, v čem přesně konkrétní pochybení spočívala a jak byla závažná v kontextu dokumentu Zásady reprezentace, který definuje činnosti a zodpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu,“ řekl Novotný o verdiktu. Zpráva exekutivy jako hlavní důvody pochybení uvádí: „Nevhodně zvolený program akce, následná chybná reakce na zhoršující se pandemickou situaci ve společnosti a nevyčerpání všech možností pro dosažení jasně definovaného cíle – účasti na MS.“

„Nemáme žádnou reakci. Byť chápu, že jsou pod tlakem a řešili jiné věci, mrzí mě to,“ říká Schneider.

Pořád tak nelze vyloučit ani to, že by trenéři Kubeš s Filipem mohli být znovu osloveni.

„Čistě hypoteticky, pokud bych byl zvolen, na prvním místě bych se snažil opatřit si informace. Věřím, že by bylo následně snazší odpovědět, jestli je to vratný, či nevratný proces,“ uvedl Novotný.

Schneider popsal další možnosti. „Chtěl bych se seznámit se všemi podklady,“ souhlasí. „Pokud bych se stal prezidentem, stoprocentně budu chtít otevřené výběrové řízení. Abychom si jasně definovali, koho hledáme, možnost se přihlásit pak bude mít kdokoli. I zahraniční trenéři. Zkusil to basketbal i volejbal; neříkám, že je to všespásné řešení, ale může to být zajímavý tah, oživení.“

Shoda vládne rovněž v tom, že čím rychleji se nové volby uskuteční, tím lépe. Chvalný bude ve funkci ještě po zákonnou dobu dvou měsíců. „Myslím, že je tu vůle všech tří kandidátů a určitě bude i vůle hnutí, aby se situace vyřešila co nejdříve,“ řekl Novotný.

Proč selhal systém

Házená jako by v Česku narazila na dno. Přišla o šanci se mediálně prezentovat, stačí vzpomenout na předloňskou basketbalovou euforii, když Satoranský a spol. váleli na šampionátu v Číně. A pokud je názorová rozdrobenost v tuzemsku spíš pravidlem, házená není výjimkou.

„Spekulace běhají v obrovském počtu, ale nepřinášejí žádnou novou skutečnost pro hnutí jako takové. Z­ mého pohledu je to balast. Budu dál pracovat na tom, abych dostal odpovědi, chci se opírat o­ fakta,“ říká Novotný.

Daniel Novotný

Některá rozhodnutí každopádně musí padnout ještě dříve, než házená odvolí. Mužský tým, aktuálně bez koučů, musí do začátku května odehrát šest zápasů kvalifikace o­ Euro 2022. Kdo ho povede, to stávající vedení nejspíš začne řešit už dnes. „Exekutiva je přes půl roku v takovém polorežimu, i to jsou hrozně nešťastné věci, a v konečném důsledku to neprospěje sportu jako takovému,“ lituje Schneider.

Podle něj stávající dění mimo jiné ukázalo, že si o změnu volají pravidla reprezentačních akcí.

„Dlouhodobě klademe velký důraz na trenéry, i z hlediska určování, co a jak bude. Mají poměrně velké pravomoci také ohledně organizace přípravy, což jsou technické záležitosti, co by trenéři nemuseli řešit; systém selhal i trochu kvůli tomu,“ soudí Schneider – s tím, že při současném nastavení pak padá na kouče jasná zodpovědnost.

Vzhledem k programu sezony by se odpovědi hodily. A rychle.

„Nejde jen o ten trest, ale také o­ to udělat opatření, aby se situace neopakovala, muži hrají o Euro, ženy budou mít kvalifikaci mistrovství světa. Musíme se spíš poučit než se hádat,“ řekl Schneider. „Je to celé nepříjemné, to rozhodně, ale ne katastrofa. Zkusme hledat na špatném i něco pozitivního. Třeba to může přinést nějaké oživení.“