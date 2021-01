Šéf házené Chvalný: S odvoláním trenérů nesouhlasím, proto končím taky

Co se tedy přesně stalo? Chvalný v rozhovoru pro iDNES.cz líčí, proč se vedení svazu - byť nejmenší možnou většinou - rozhodlo vyhodnotit přípravu mužské reprezentace pod vedením trenérské dvojice Jan Filip, Daniel Kubeš jako nedostatečnou.

A odmítá spekulace šířící se v diskuzích a na sociálních sítích.

„Jestli někdo nebyl v roušce nebo opustil hotel, to nikdo nepotvrdil. Možná by se některé věci daly udělat jinak, ale teď nejsem přesvědčen, že by nějaká další anticovidová opatření měla zásadní dopad,“ říká Chvalný.

Popište, prosím, proč v noci na středu skončil celý realizační tým, a následně i vy či předseda reprezentační komise Daniel Čurda.

Exekutiva si vyžádala tři zprávy, od manažera reprezentace, doktora a realizačního týmu. Všechny si pozvala na mimořádné jednání, posoudila to a vydala tento verdikt. Vnímala všechny aspekty, posuzovala vývoj názoru hráčů a týmu. Informace, co si předávali, všechny alternativy, způsoby řešení. Tedy to, jak realizační tým postupoval a jak připravil plán.

Proč končí trenéři Zdůvodnění svazové exekutivy „Jednotlivá pochybení spočívala v nevhodně zvoleném programu akce, následné chybné reakci na zhoršující se pandemickou situaci ve společnosti (přerušení akce na přelomu roku) a přechod České republiky do 5. stupně protiepidemického systému, a nevyčerpání všech možností pro dosažení jasně definovaného cíle - účasti České republiky na MS v Egyptě (zřízení druhého týmu v jiném místě).

Exekutiva ČSH si váží vyjádření obou trenérů, ve kterém se přihlásili k osobní odpovědnosti za plánování a organizaci přípravy týmu na MS v Egyptě. Současně si je vědoma dlouhodobé kvalitní práce Jana Filipa a Daniela Kubeše na pozici vedoucích realizačního týmu a jejich trenérské činnosti, dosažených úspěchů, a jejich snahy v oblasti zvyšování úrovně České házené. Výše uvedené pochybení však těsná většina z členů Exekutivy ČSH považuje za neakceptovatelné selhání, nevratné poškození jména české házené v České republice i na mezinárodní úrovni, a proto po hlasování přistoupila k odvolání celého realizačního týmu reprezentačního mužstva mužů. V následných jednání Exekutivy bude samostatně řešena činnost odpovědných osob z řad sekretariátu ČSH.“

Čili špatně. Aspoň podle hlasování.

Exekutiva vyhodnotila, že to nebylo dobře zvládnuto, proto přistoupila k hlasování o ukončení činnosti tohoto realizačního týmu. Bylo velmi těsné a já jsem všem oznámil, že s tímto způsobem řešení nesouhlasím a myslím si, že nebylo dobré. Proto jsem rezignoval. Berte to jako můj osobní názor prezidenta v demisi.

Co tedy byl hlavní argument? Zaznamenal jste šíření spekulací o tom, jak se údajně porušovala pravidla? Mají vůbec spekulace vstupovat do debaty?

Sociální sítě nesleduju, je to emotivní záležitost. Beru to tak, že máme demokracii a tohle je fenomén doby, ale možná na rozdíl od některých politiků se tím neřídím; řídím se vlastním úsudkem, vlastní cestou a myšlenkou. Nemusí se to všem líbit, fanouškům se to nelíbí, já to chápu, ale musím vnímat, co bude nejlepší pro házenou. Na to můžeme mít každý jiný názor. Nějaké fotky dostávám, ale jsou to takové hlouposti, že mi na to vůbec nepřísluší reagovat.

Co tedy rozhodlo?

Jak byl zvolený model přípravy. V říjnu jsme do ní vložili evropskou kvalifikaci (proti Faerským ostrovům), tehdy o žádné třetí vlně nikdo nevěděl a jelikož už se jednou odložila, stejně by nám to nedovolili neodehrát a řekli by: Odleťte se zbytkem a hrajte. Tohle může být sporné - a nemusí. Byla tam dvě utkání, ve standardní přípravě musíme hrát, takhle to trenéři vnímali a stáli si za tím.

Co bylo protivariantou? Zůstat celou dobu na jednom místě?

Vytvářet bubliny, být více opatrní a řešit to na úkor přípravy. To je obrovský problém v okamžiku, kdy řešíte následující volbu: buď se dobře připravit a dobře reprezentovat Česko, anebo co se stane a jak budu reagovat, když se to stane. Realizační tým si to nějak naplánoval a plán nevyšel. Exekutiva vyhodnotila, že to nebylo dostatečně, že neměli kvalitně připravený alternativní plán, to rozhodlo.

Takže chyběl plán B?

Tohle je hlavní příčina. Že tam mohla teoretický být šance k odletu, kdybychom zvolili jiný model. Ale stále hovoříme jen o většině exekutivy. Já říkám, že se nám to snadno říká. Je tu pak třeba otázka nominace a donominace, je velmi polemické, zda v Česku šlo mezi svátky a před Silvestrem vytvářet bubliny; ne že by to bylo nereálné, ale určitě složitější. A co je dneska dostatečné - vyjdete ven s rouškou, dodržujete všechno a stejně to dostanete. I kdybychom byli přeopatrní, nemáme nikdy záruku.

Porušování nařízení tedy roli nehrálo?

Jestli někdo nebyl v roušce nebo opustil hotel, to nikdo nepotvrdil. Možná by se některé věci daly udělat jinak, ale teď nejsem přesvědčen, že by nějaká další anticovidová opatření měla nějaký zásadní dopad. Většina exekutivy říká, že nebyl připravený od začátku lépe záložní plán. Vnímám, že trenéři ho měli, ale postavený na donominování hráčů, co by byli zdraví; tím, že byla nákaza tak masivní, na konci byl problém i s tímto.

Kouč Daniel Kubeš má na tréninku českých házenkářů co říct, vpravo poslouchá jeho trenérský parťák Jan Filip.

Vraťme se ještě k tomu, proč nesouhlasíte a podal jste rezignaci.

Vždycky musíte brát, že na konci je neúčast na mistrovství světa, což někteří považují za prioritu. Že jsme měli jet za každou cenu, i třeba s béčkem, i když to byl částečně možná C-tým… To je věc, na kterou se různí názory úplně neuvěřitelně. Od „jeďte tam za každou cenu, i kdybyste měli všechno prohrát o čtyřicet“. Mně se strašně líbí Kokosy na sněhu, to je krásná pohádka, ale je to film, fikce, realita bývá jiná. Otázka je, jak by se pak lidi chovali a hodnotili, jak jsme reprezentovali.

Takže?

Mohlo dojít k nějakému pochybení, ale stále to vnímám tak, že to, co se vlastně odehrává s covidem, nemá zaručený vzorec. Že když něco uděláte takhle, bude to úspěšné… Můžu mít výhrady, ale stále chci vycházet z toho, že jednak hodnotíme ex post, tedy s odstupem, a z nějakého tepla a zázemí. Ne ve stresu na místě, kde to kolem mě padá, panuje nejistota, nervozita, lidi jsou zavření. Zvolili model, jaký zvolili. Já nevím, jak bych se zachoval. To říkám na rovinu. Ale s ohledem na to, co tihle lidé pro nároďák udělali, jsem přesvědčený, že odvolání není dobrá cesta pro svaz ani pro národní tým.

Realizační tým českých házenkářů při hymně před duelem s Makedonií. Zleva trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš.

Je tohle vaše poslední období v roli prezidenta svazu?

Byl jsem ve funkci dvanáct let, pak pár let ne, vrátil jsem se a nelituju toho rozhodnutí. To je moje povaha, v životě to tak mám. Ale teď je čas pro jiné. Budu strašně fandit tomu, aby hnutí našlo člověka, který se nebojí postavit a prosazovat svůj názor, který by měl vést k prosperitě házené. Moc si to přeju.