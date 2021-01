Mistrovství světa pod palbou. Házenou drtí covid, ale Egypt chce lidi v hale

„Musíme se otestovat před odletem, do letadla budou moci jen ti s negativním výsledkem,“ říká Daniel Čurda, předseda reprezentační komise. „Na palubě rovnou proběhne antigenní test, po příletu do Egypta PCR test a půjdeme do izolace, dokud nepřijdou výsledky.“

A pak... Pak mají házenkáři nastupovat před fanoušky. Žádná vrcholná akce si na to ještě netroufla!

„Nikde jinde žádní diváci nejsou, tvoří se bubliny a panují velká a přísná opatření pro hráče a týmy. Taky tomu nerozumím,“ říká reprezentační kouč Jan Filip.

On sám je už týden v izolaci v hotelovém pokoji - jako pozitivní, leč bezpříznakový. S druhým koučem Danielem Kubešem, jehož stav je horší a zůstal doma, skládají kádr, co to jen jde. Někteří smějí na hřiště, jiní jsou pro jistotu také v izolaci a zůstanou v ní nejspíš až do odletu, další dodatečně nominovaní se v těchto dnech sjíždějí do Plzně.

Bláznivé. A hodně nepříjemné.

„Ale až na Pavla Horáka, který se omluvil už dřív z rodinných důvodů, nám nikdo neřekl, že by nechtěl přijet,“ oceňuje Filip. „Hráči ukázali připravenost a ochotu do toho jít a pomoci, vidím odhodlání. Přestože je tým v nelehké situaci, vypořádává se s tím velmi dobře. I ti s pozitivním testem se snaží dodávat ostatním sílu, přestože asi řada z nich nakonec na turnaj nepojede.“

České potíže jsou mimořádné, snad řešitelné. Jako by ale celkově korespondovaly s tím, co se na mistrovství světa řítí.

Legenda Filip Jícha volal po odložení o rok - a nebyl sám. Jeho klubový svěřenec Horák o šampionátu za současné situace prohlásil: „Je to diktát peněz na úkor zdraví lidí.“

I kapitáni evropských reprezentací apelují na šéfa Mezinárodní házenkářské federace, ať experiment s diváky na tribunách stopne - jenže Hassan Moustafa, v mnohém jakýsi házenkářský Sepp Blatter, je Egypťan...

„Rozhodně to odmítám jako neodpovědný hazard. Může to dopadnout dobře, ale taky katastrofálně,“ říká svazový předseda Jaroslav Chvalný. „Některé důvody chápat můžu, ale určitě bych takové rozhodnutí nevydal a divím se, že to vůbec mohli udělat. Jsou pod obrovským tlakem házenkářské veřejnosti, top hráčů, top federací. Je jen jejich odpovědnost, jestli půjdou proti jejich hlasu.“

Kouč českých házenkářů Jan Filip dává pokyny svým svěřencům na tréninku.

Češi jsou v krizové situaci, nikoli však úplně sami. Koronavirová vlna bere hlavně Evropanům řadu hráčů. Bezmoc. „Museli bychom zavřít celý tým někde na měsíc, což není finančně ani logisticky možné,“ říká o jediné ryze teoretické variantě Čurda.

Proto i jeho štve představa, že pokud Češi do Afriky odcestují, nebude tam panovat žádná přísná bublina: „Stálo by za to si uvědomit, co za omezení musí podstupovat jednotlivci a týmy.“

Ustoupí v Egyptě? „V dnešní době se může změnit všechno. Třeba bude od prvního zápasu v hledišti nula lidí,“ věří Chvalný.