Šéf házenkářů: Jet na výlet? Nikdy. Zdraví a dobrou pověst nic nenahradí

Situace se zhoršovala a zhoršovala. Až už nebylo zbytí. „Z jedenadvaceti hráčů, které jsme chtěli do Egypta poslat, jich kvůli covidu i dalšími zdravotním problémům sedmnáct není k dispozici,“ řekl Chvalný. „Od realizačního týmu jsme dostali stanovisko, že účast je na pováženou. A svazová exekutiva to viděla stejně.“

Češi tak přicházejí o radost, prestiž, peníze.

Existovala cesta, kudy z toho ven? Podle Chvalného ne.

„I kdybychom odcestovali, tak by se tak stalo s hráči, co covid ještě neměli – a na základě lékařů je velmi pravděpodobné, že by se po kontaktu s ostatními mohli nakazit. I zdravotní stránka by tak na místě znamenala jisté riziko a ohrožení, o sportovním hledisku asi nemusíme hovořit.“

Takže nebylo zbytí?

Byť můžeme diskutovat o protiargumentech, takto jsme to vyhodnotili. Nemohli jsme odletět se silným týmem ani s jedním z trenérů. Mimochodem, Pavel Pauza (trenér juniorů, dodatečně povolaný k týmu) dostal covid taky. Byl by to hazard i kvůli poškození jména české házené. Zdravotní hledisko je primární, sportovní ale také není nedůležité: nechceme fanoušky zklamat a postavit českou házenou do role někoho, kdo by se za každou cenu zúčastnil a znevážil její jméno.

Všechny varianty se vyčerpaly?

Nemůžeme sestavit tým jen tak halabala pouze pro účast samotnou; možná leda v situaci, kdy by hrozily nějaké sankce, třeba vyřazeni z příští kvalifikace. Mezi 13 nakaženými jsou všichni hráči ze zahraničí. Za tohoto stavu by to byla ještě vrcholnější improvizace, na některých postech nemáme žádné hráče, nejsou trenéři, jeli bychom opravdu na válet. To je riziko, které nechceme podstoupit – a nepodstoupíme.

Sankce tedy ze strany Mezinárodní házenkářské federace IHF nehrozí?

Dotazovali jsme se a podle našich informací z tohoto rozhodnutí žádné nevyplývají. Mají připravenou sadu pěti náhradníků, podobný problém jako my řeší Američani. První na řadě jsou Makedonci, předpokládám, že s IHF komunikovali a že naše místo nebude nezaplněné. S touto potenciální hrozbou, že někdo na poslední chvíli vypadne, podle mě musela federace počítat. Ale je jasné, že po nás budou chtít podrobné vysvětlení. Covidový manuál říká jen to, že pokud někdo nepřicestuje z důvodu koronaviru, je nahrazen jiným týmem.

Ztrátám se ale i tak jistě nevyhnete, ne?

Pro svaz to není jen otázka sportovní části. Vnímáme, že to byl způsob, jak se mediálně prezentovat, mistrovství světa je vrcholná akce. Takže částečný zásah do ekonomiky a partnerských věcí tam je, ale to jsme byli ochotní pominout; to jsou věci hmotné. Zdraví hráčů a dobrou pověst nenahradíte žádnými penězi.

Je podle vás vůbec vhodné, že se za současné celosvětové situace šampionát bude konat?

Každá organizace chce zajistit svoji činnost a IHF má jen dva vrcholné šampionáty, co jsou mediálně a marketingově zajímavé – mistrovství světa mužů a žen. Budou se to snažit zrealizovat za každou cenu. Otázka je, kde je míra, kdy už to není dobré a kdy je potřeba turnaj přeložit.

Ale to Egypt nikdy ani nenaznačil, ne?

Myslím, že o tom od začátku vůbec neuvažovali. Možná je navnadilo nedávné Euro žen, které proběhlo takřka bez problémů a jen je utvrdilo. Pořadatelské i sportovní ambice jsou u Egypta vysoké. Také víme, že prezidentem IHF je Egypťan – když to poskládáme všechno vedle sebe, tak nevím, co by se muselo stát, aby se turnaj přeložil.