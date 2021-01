Tragikomedie! MS házenkářů čelí kritice, Moustafa říká: Problémy nejsou

Že si Moustafa chce šampionátem postavit pomník a završit tím 21 let ve funkci bosse světové házené, je dlouhodobě známá věc. Jeho hodnocení proto moc nepřekvapí. „Je velmi autoritářský a velmi emotivní,“ řekl pro list Le Monde slavný francouzský trenér Daniel Constantini.

Proto autoritářsky popírá jakékoli potíže a emotivně brání svoje krajany. A že má proti čemu…

Hrát jsme měli my, naštvalo se Grónsko Pro jedny radost, pro druhé vztek. To, že odstoupivší Česko nahradila Severní Makedonie, nerozporuje nikdo, ale že místo USA dodatečně místo převzalo Švýcarsko? To rozezlilo házenkáře Grónska, kteří působí v Severoamerické zóně. Tamní kvalifikaci covid zrušil a ostrované brali jako křivdu už to, že IHF vyslala od stolu na turnaj Spojené státy. „Už to byl špatný vtip. Tohle je ještě horší,“ uvedl grónský kapitán Minik Dahl Høegh. A šéf svazu dodal: „To, že Severní Amerika nebude mít na turnaji nakonec žádné zastoupení, je ostuda.“

Norská hvězda Sander Sagosen označil hned po příletu podmínky za „Divoký západ a parodii“ a zpochybnil funkčnost bubliny, která má chránit před šířením koronaviru. Jeho krajan a bývalý reprezentant Ole Erevik byl pro server VG ještě pesimističtější.



„Od chvíle, co jsme vstoupili na egyptskou půdu, nejsou věci vůbec pod kontrolou,“ řekl. „Pokud to potrvá tři týdny, je vize konání mistrovství světa nepředstavitelná, a to i v těch nejbujnějších fantaziích. To, čeho jsme svědky, je tragikomedie. Z míry laxnosti vám vstávají vlasy hrůzou.“

Turnaj v Egyptě dostal morové rány už tím, že se krátce před startem kvůli nekontrolovatelnému šíření viru mezi hráči i trenéry odhlásily celky Česka a USA. Případy hlásí i Brazilci a reprezentace Kapverd. Erevikův popis naznačuje, že tím jobovky končit nemusí.

„Sice jsme ubytovaní v pětihvězdičkovém hotelu, ale je tu příliš mnoho cizích lidí, příliš mnoho porušování pravidel,“ řekl.

Hassan Moustafa má o podobě světového šampionátu v Egyptě svou představu...

Dánové, další házenkářská velmoc, už se ostře obrátili na představitele IHF. Šokovalo je, že jim po příletu oznámili, že úvodní testy postačí až po téměř čtyřech dnech na místě; k protestu se přidali Norové, Němci a Rakušani. „Tohle nebylo v plánu. Sliby zněly jinak,“ uvedl dánský manažer Morten Henriksen.

Hráči se na hotelu potkávali s ostatními návštěvníky. Nestravovali se odděleně. Testovací stanice je na patře, kde bydlí… Švýcaři, dodatečně povolaní za odstoupivší Američany, do Egypta zamířili bez toho, aniž by museli předtím strávit čas v bublině, a poprvé nastoupili už včera.



„A to je jasné, že první dny jsou klíčové (pro odhalení případů),“ kroutí Henriksen hlavou. „Dělá nám starosti, že se tak slevuje z nároků.“



Přitom podle reglementů MS platí, že se kvůli covidu nebudou žádné zápasy odkládat. Pokud by dodatečně povolaný tým svůj duel nestihl, prohraje kontumačně; pokud by nestihl dva, bude z akce vyloučen.

Egypťané mají objektivně smůlu v tom, že je současná vlna silnější než třeba před měsícem a půl, kdy Dánové uspořádali Euro házenkářek. A jejich (ne)dodržování pravidel? „Mají pocit, že to dělají dobře, ba nejlépe, jak mohou, ale naše evropské standardy jsou asi o něco vyšší,“ uvedla dánská gólmanská superstar Niklas Landin a ocenil aspoň dílčí posuny.



„Možná se proberou a na kritiku zareagují. Musí,“ souhlasí bývalý brankář Erevik. „Pokud by to šlo dál dosavadním způsobem, museli by zavřít krám. Pak by se Moustafův prestižní projekt najednou proměnil ve fiasko.“

Optimismu nenapomáhá ani počet přítomných. Navýšení ze 24 na 32 celků se ještě nedávno jevilo jako průlom, nyní akci spíš ohrožuje.

Jak pronesl kouč francouzských favoritů Guillaume Gille: „Uspořádat v situaci, která teď na naší planetě panuje, turnaj se 32 mužstvy z celého světa, to je opravdu výjimečný počin. Ale zároveň to zní jako dost šílený projekt.“

Brzy se ukáže, která z jím zmíněných variant převáží.