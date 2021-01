Kapitán kandiduje na šéfa svazu. Chci házenou sjednotit, říká Zdráhala

Po patrně nejturbulentnějším týdnu v dějinách české házené – v něm se muži kvůli covidu odhlásili z mistrovství světa, odstoupil svazový šéf Jaroslav Chvalný a byl odvolán celý realizační tým včetně koučů Jana Filipa a Daniela Kubeše – při žádosti o rozhovor poprosil o čas, aby si utřídil myšlenky.

Už tou dobou totiž Ondřej Zdráhala vážně zvažoval, zda se z hráče neproměnit ve funkcionáře. Zda výbornou kariéru, vyšperkovanou oceněním pro nejlepšího kanonýra Eura 2018, neukončit a nezkusit zůstat u házené v úplně jiné roli.

Před Zdráhalou už ohlásili kandidaturu bývalá členka svazové exekutivy Ilona Hapková, manažer Dan Novotný a předseda Asociace ligových klubů házené Jan Schneider. „Cítím se připravený,“ říká 37letý tahoun národního týmu v rozhovoru pro idnes.cz.

Kandidovat jakožto aktivní sportovec na šéfa svazu je dost nezvyklé, zvlášť takto narychlo. Co vás k takovému rozhodnutí přivedlo?

Mým dlouhodobým cílem je dostat českou házenou tam, kde kdysi byla - na světovou a evropskou špičku. Bavím se o tom s lidmi, kterým na české házené záleží, již dva roky. Protože se nyní objevila mimořádná možnost pomoci Českému svazu házené, rozhodl jsem se rychle. Ve sportu i v životě se musíte rozhodovat a jednat rychle. Jakmile chvíli zaváháte, je míč už jinde.

Jakou roli v tom hraje nedávné dění v české házené?

Zásadní. To, co se v posledních týdnech stalo, celé hnutí ještě více destabilizovalo a rozdělilo. Prioritou je pro mne dát hnutí dohromady ve funkční a kooperující celek, definovat jasný směr, kam se budeme v budoucnu posunovat a dostat českou házenou mezi světovou špičku. Vím, že první dva roky budou velmi náročné. Ale my sportovci jsme zvyklí překonávat překážky a vytrvat. Do čtyř let chci, aby se projevily první výrazné výsledky. Česká házená má obrovský potenciál; je škoda, že prozatím nebyl využit na maximum.

Co mají být vaše hlavní cíle?

Za prvé, hnutí potřebuje lídra, který jej povede, sjednotí a přiměje všechny pracovat na společném cíli. Za druhé, zavést manažerské řízení v hnutí. Každý pracovník bude mít jasně definovaný obsah práce, cíle, odpovědnosti a pravomoci. Za třetí, stabilizovat reprezentační týmy do té míry, abychom byli konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Za čtvrté, během dvou až čtyř let dostat házenou zpátky mezi nejpopulárnější sporty v Česku. S bodem dva až tři souvisí pátý cíl – a to jsou finance. Ty získáme díky popularitě, jak od sponzorů, tak od státu a dalších organizací. V neposlední řadě chci systematicky zvyšovat zájem o házenou u dětí skrz jasně zacílené projekty.

Jste úplně jiným kandidátem než tři ostatní, což potenciálně obnáší klady i zápory. Co může být vaší výhodou?

Celý život se pohybuji v házené. Jsem nezatížený křivdami minulosti. Nejde mi o osobní prospěch. Jsem zkušený kapitán české reprezentace, dokážu vést lidi ke společným cílům. Jsem schopný spojit lidi napříč celým hnutím. Jednám bez předsudků nebo sledování osobních zájmů. Vyznávám týmovou hru.

Zároveň bez jakýchkoli funkcionářských zkušeností chcete vést celou házenou.

Chápu, že mě možná někdo může vnímat “jen” jako profesionálního sportovce. Ale každý trochu prozíravý sportovec ví, že kariéra s sebou přináší nejen zranění, ale i únavu tělesného materiálu a jistotu, že jednou skončí. Proto jsem před několika lety začal paralelně rozvíjet vlastní podnikání, kterému se mohu naplno věnovat, až házenkářskou kariéru ukončím. Několik let podnikám v oblasti laboratorních přístrojů a realit.

Co váš věk? Ani ten není obvyklý pro podobnou funkci.

Cítím se připraven. Připravenost není o věku, ale o mentálním a psychickém nastavení jednotlivce.

A jste připraven na to, že vás čeká úplně jiný styl zápolení než na hřišti? Že to nemusí být úplně příjemná zkušenost?

Každý sportovec ví, že na začátku je třeba překonávat překážky. Proto jsou sportovci úspěšní v byznysu - protože jsou zvyklí překonávat překážky a dlouhodobě pracovat na velkém cíli. Takže ano, jsem připravený. Chci pomoci české házené, chci vidět funkční svaz, chci vidět bojovat českou reprezentaci o medaile, chci vidět, jak jdeme všichni za stejným cílem. A chci vidět na hřištích spousty nových mládežníků.

Míříte ovšem do prostředí, které, kulantně řečeno, nepůsobí právě jednotně.

Nejsem zatížen spory, které v Českém svazu házené dlouhodobě probíhaly. V české házené je spousta velice schopných lidí, kteří dosáhli vynikajících dílčích výsledků. Problém je ale rivalita a soupeření a toto je třeba prioritně řešit. Jako kapitán národního týmu vím, že vítězství je vždy výsledkem týmové spolupráce. Jeden hráč by nedosáhl ničeho, kdyby za ním nestál tým, který bojuje za stejný cíl.

Máte připravený tým i pro tuto případnou novou misi?

Ano. I přes velký časový tlak moje představa už začíná dostávat konkrétní podobu. Složení se možná bude někomu zdát kontroverzní, ale všichni to jsou schopní a chytří lidé. Chci vést a propojit lidi, kteří spolu nyní nemohou nebo nechtějí spolupracovat. Protože všem nám jde o jediné - úspěch české házené. Pokud spolu začneme spolupracovat, dokážeme dostat házenou zpátky mezi čtyři nejoblíbenější sporty u nás.

Praktická vsuvka: volby se konají 13. března, zároveň v tom týdnu národní tým hraje klíčové duely kvalifikace o Euro 2022 s Ruskem a Ukrajinou. Do nich tedy nezasáhnete?

To bych bohužel nezasáhl, ani kdybych na post prezidenta svazu nekandidoval. Všichni víme, jak těžká je aktuální situace z hlediska cestování. Přiletět do Česka z Kataru na týden kvalifikace je skrz karantény a veškerá opatření v podstatě nemožné.

Znamená vaše rozhodnutí vlastně konec kariéry? V reprezentaci i na klubové úrovni?

Rozhodující bude, zda budu zvolen, nebo ne. V Kataru jsem s klubem smluvně zavázán do konce května. Klub je o mém úmyslu kandidovat informován, máme rozjednané možnosti řešení v závislosti na vývoji celé situace.

Co vlastně říkáte na nového reprezentačního kouče Rastislava Trtíka, ohlášeného v sobotu?

Jeho zvolení je z mého pohledu logické. Je to trenér s obrovskými zkušenostmi z mezinárodní házené, výborně zná českou ligu i hráče působící v zahraničí – a především je to trenér, který má neskutečnou energii. Věřím, že i za tak krátkou dobu, kterou pro trénink na kvalifikaci bude mít, dokáže přenést tuto svou energii na tým a postoupíme na mistrovství Evropy. Ale to, že bych pod trenérem Trtíkem na jaře nastoupil, je v tuto chvíli kvůli všem omezením, která jsem zmínil, velice nepravděpodobné.