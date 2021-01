Štochlův turbulentní leden: asistent, trenér reprezentace, odvolaný kouč

„Pravda, během čtrnácti lednových dnů jsem toho stihl opravdu dost. Z pozice trenéra gólmanů jsem to v reprezentaci dotáhl až na hlavního a posléze odvolaného kouče. K tomu se letěl otestovat na Faerské ostrovy a zpět...“ trpce se pousmál čtyřiačtyřicetiletý Štochl.

Jsou to známé okolnosti.

Český tým se v Plzni připravoval na mistrovství světa, měl odehrát i dva kvalifikační duely o Euro proti Faeřanům a pak odletět do Egypta. Jenže vše zhatila koronavirová nákaza, která zasáhla výraznou část týmu. V reakci na neúčast na šampionátu minulý týden svazová exekutiva poměrem hlasů 5:4 odvolala trenéry Filipa a Kubeše i zbytek realizačního týmu. Načež skončili všichni, kdo hlasovali proti, v čele s prezidentem svazu Chvalným.

Jaký je váš pohled na věc?

Z toho, jak všechno dopadlo, radost nemám. Myslím, že rozhodnutí exekutivy nebylo správné, nicméně tak rozhodla a měla na to právo. Ale i proto, že jsem byl přímo součástí dění a jedním z těch, kteří to nakonec odsouhlasili, si stojím za tím, že i když rozhodnutí nejet na mistrovství světa bylo strašně těžké, bylo správné. Především vzhledem ke zdravotnímu stavu týmu.

Nicméně kritici namítají, že tým měl být lépe ochráněný, že se odděleně měly chystat dva výběry.

Je třeba si uvědomit, jaká je úroveň české házené. Nejsme Norové, abychom mohli připravovat paralelně dva týmy. Jeden by odehrál kvalifikaci o Euro, druhý letěl na mistrovství světa. Tady se bavíme o čtyřiceti, padesáti hráčích, dvou realizačních týmech. Vůbec nevím, jak by se k tomu svaz postavil, kdyby realizační tým s takovým požadavkem na podzim přišel. To už jsou čistě spekulace. Jedna věc jsou finanční náklady, další sportovní stránka.

Náhradní výběr, řekněme třeba B-tým, by dva kvalifikační duely s Faerskými ostrovy nezvládl?

Faerské ostrovy nejsou žádný házenkářský trpaslík, jak si někdo myslí. Pokud by tam jel jakýsi náhradní tým, vůbec není jisté, že bychom uspěli. Já jsem přesvědčený, že po sportovní stránce by tohle nebylo správné. A měl letět B nebo C-tým do Egypta? Tady se nebavíme o dvou zápasech, ale třeba o sedmi. A je to reprezentace České republiky, která musí mít sportovní kvality odpovídající té akci. To nám covid bohužel znemožnil, i když se do poslední chvíle intenzivně řešily varianty, aby se letělo.

Tak ještě jinak. Opomenulo se v přípravě vzhledem k hrozbě koronavirové nákazy něco?

V rámci možností věřím, že ne. Program přípravy, podobu soustředění připravují trenéři, to je pravda. Nicméně vše pak podléhá ještě schvalování na svazu. Tam teď mimo jiné funguje i funkce covid-manažera. Ten by měl mít přehled o tom, co je za současného stavu možné a co není. Že by něco mělo být nastavené špatně, nezaznělo.

Mohl v následném zemětřesení sehrát nějakou roli třeba i tlak sponzorů, kteří se na vrcholné akci chtěli prezentovat?

Takovou informaci nemám. Možná někteří sponzoři naopak kvitovali, že jsme nešli do takového rizika. Ale nemám o tom povědomí. Pro mě byl zásadní zdravotní stav hráčů a možný sportovní výkon.

Ve finální fázi v týmu figurovali i gólman Šmíd a křídelník Šafránek, vaši svěřenci z Plzně. Mrzí vás o to víc, jak vše dopadlo?

Fakt, že v Egyptě scházíme, je veliká škoda a mě to velmi mrzí zejména kvůli hráčům. Všem, kteří by tam jeli, tedy i kvůli Karlovi s Ondrou. Ale věřím, že v budoucnu tu šanci ještě dostanou, i když cesta na mistrovství světa je trnitá.

Dokážete odhadnout, jak to s reprezentací bude dál? Už v březnu má rozehrát kvalifikaci o Euro, vy už u toho nebudete.

Nikdo z exekutivy mi sice dodnes neoznámil, že jsem skončil, dozvěděl jsem se to z televize. Ale o mě nejde, já byl součástí realizačního týmu krátce a měli jsme dohodu, že si pak sedneme, jestli to můžu skloubit s prací v Plzni. Ale odvolání Honzy Filipa s Danem Kubešem se dotkne celé české házené. Má to velkou návaznost na mládež, vždyť Honza zároveň šéfuje regionálním centrům mládeže, má na starosti koncept házené v celé republice. Mám obavy, že rozhodnutí exekutivy bude mít po sportovní stránce na českou házenou velký dopad.

Trenéři házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje a bývalí reprezentanti - gólman Petr Štochl (vlevo) a pivot Jiří Hynek.

Měl jste vůbec v tom shonu prostor zabývat se Plzní a přípravou na další fázi extraligy?

Naštěstí jsem měl jistotu, že o Plzeň je dobře postaráno v čase, kdy jsem byl pryč. Jirka Hynek s Ádou Blechou a ještě s výpomocí Martina Šetlíka se o tým starali výborně, je připravený. Poslední týden už jsem byl u mančaftu zpět, věřím, že se do ligy vrátíme v dobré formě.

Soutěž nabere velké tempo, čekají vás dva zápasy týdně. Pracovalo se hodně na fyzičce?

Nemohla to být klasická kondiční příprava, protože původně jsme už před týdnem měli hrát. Ale sílu a vytrvalost jsme potřebovali obnovit. A v hrubé přípravě jsme zapracovali i na vylepšení herních věcí.

Kvůli přesunům začínáte třemi zápasy venku. Je to nepříjemnost?

Je, ale spíš ve smyslu cestování. Vzhledem k tomu, že diváci do hal nesmí, je výhoda domácího prostředí limitovaná. Ale ani Brno ani Praha nejsou takové štreky.

Jak je na tom tým zdravotně?

Většina hráčů je připravená ve středu v Brně nastoupit. Máme nějaké zdravotní trable, úplně kompletní nebudeme, ale tým je nachystaný.

Věříte, že se situace v zemi vyvine tak, že se zvládne odehrát i play off? Zatím to jisté není.

Samozřejmě by bylo snazší, kdybychom měli jistotu. To by přivítal každý trenér, který začíná. I když já měl výhodu, že jsem v Plzni byl už s Miky Tonarem a bylo na co navazovat, procházíme nějakou přeměnou. Každý trenér má svoji vizi, play off by nám dalo větší prostor k přestavbě. Ale beru to tak, že rozhoduje každý bod, každý gól. V prosinci jsme se začali herně zvedat, uvidíme, co s námi udělala pauza. Ale věřím, že budeme hrát dobře.