Zlatí Andělé si zoufají i doufají: Na Ligu mistrů nemáme. Zatím

Most by se přihlásit do nejprestižnější klubové soutěže mohl. „Nemáme jako Česko koeficient, museli bychom dostat takzvaný upgrade. Z 23 přihlášených vezmou devět splňujících koeficient a parametry, dalších sedm účastníků vybírá exekutiva Evropské házenkářské federace,“ vysvětlil organizační pracovník klubu Radek Maděra. „My se samozřejmě hlásit nebudeme.“

Když Andělé v ročníku 2022/23 podruhé startovali v Lize mistrů, zůstali bez bodu, což je smutný rekord. Nově se hrálo v osmičlenné skupině, tedy 14 náročných zápasů s cestováním po Evropě. Rozbitý celek pak v českém finále nestačil na Slavii.

„Ze sportovního hlediska je lepší jít krok za krokem. Vytvořit natolik dobrý tým, který může postoupit do Evropské ligy, v ní odehrát zajímavé zápasy, získat body. A když se to povede pár sezon za sebou, můžeme zase přemýšlet o Lize mistrů,“ nadhodil Tancoš.

Dvaapadesátiletý Vladimír Šuma, který bude jako trenér pokračovat, se svým bývalým reprezentačním spoluhráčem souzní: „Jsem u žen prvním rokem, nemám v tom moc zkušenosti. Od Jirky si nechám poradit. Ale je pravda, že když jsem družstvo přebíral, ještě jsem měl v kádru dvě těžce zraněné hráčky z předešlé sezony.“

V té nynější, pozlacené, splnil dva ze tří úkolů. Vyhrál českou ligu i Český pohár. Postup do Evropské ligy unikl, stopku vystavilo silné francouzské Chambray Touraine.

„Tento cíl je nejtěžší, záleží na štěstí při losu. Doufám, že v červenci bude milosrdný a dostaneme soupeře, přes kterého můžeme postoupit,“ modlí se ředitel Tancoš. „Snažíme se stavět jako každoročně tým vyšší evropské kvality. Evropská liga má pro hráčky, klub, fanoušky i naše město velký přínos, takže se o ni chceme poprat.“

Kádr se obmění. Odcházejí Maďarka Eszter Ogonovská, Polka Daria Somionková, Litevka Aušra Arciševská, Tereza Eksteinová, Marie Poláková a Veronika Mikulášková, kariéru už nadobro končí brankářka Dominika Píšová. Posily? Francouzka Nora Fontaineová a Portugalka Carolina Loureirová, obě ze Štrasburku, kde trénuje Jan Bašný, a vracející se slovenská hvězda Simona Szarková.

V kádrech konkurentů z interligy Andělé lovit nebudou. „Naše klubová politika je postavená na tom, aby se co nejrychleji začlenily naše odchovankyně. Máme tam dvě tři zajímavé hráčky, které by už v příští sezoně měly pravidelně nastupovat za áčko,“ naplánoval si Tancoš.

Mostecký kouč Vladimír Šuma chystá taktiku

Trenéra Šumu zlato v jeho první sezoně na lavičce ženského týmu viditelně dojalo. „Za ty holčiny jsem strašně rád. Je to teprve deset měsíců, když jsme se potkali poprvé, ve vánočním čase jsem si ještě pletl jejich jména a teď jsme získali titul. Strašně si toho vážím,“ jásal.

Za nejdůležitější považoval, že se sezona obešla bez těžkých zranění. „Byly tam kosmetické úpravy nosu Domči Píšové, kotník, zlomený prst, jinak nic. “ I proto sezona skončila úspěchem: „Vždy je hezký pocit, když trenér vidí část svého rukopisu, a já ho tam občas viděl. I když tomu třeba holky nevěřily, dělaly to, co já jsem chtěl. A teď je skvělé vidět tu jejich upřímnou radost. To jsou ty zážitky, na které se vzpomíná, když vystoupáte na vrcholek pyramidy.“