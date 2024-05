Dycky Most! Dycky v srdci! Házenkářky Baníku i po porážce slaví desátý titul

„Jsme šťastní, že vytoužený titul máme, spadl nám kámen ze srdce. Teď budeme týden slavit a pak začneme pracovat na nové sezoně,“ řekl Josef Tancoš, sportovní ředitel Černých andělů, kteří jsou s deseti prvenstvími rekordmany české nejvyšší soutěže.

Když odbíhaly poslední vteřiny, na lavičce už si hráčky Mostu nasadily na hlavu korunky. A když se zkropily šampaňským, navlékly si trička s nápisem Dycky Most! Dycky Baník! Dycky v srdci! Slavily ovšem i poražené po historickém úspěchu klubu.

Do své napěchované a burácející haly si Most dovezl z první partie pětigólový náskok (25:20). Lépe do odvety vstoupil Kynžvart, dal první dvě branky, domácí svoji první až bezmála po sedmi minutách. Skóre se tahalo, útok střídal útok, nikdo výrazněji neodskočil, poločas skončil vyrovnaně.

Dobře nachystaný Kynžvart se v průběhu druhé půle dostal do tříbrankového trháku a domácím fanouškům se svírala hrdla, zvlášť když v útoku do drhlo. Anděly však držela svými leckdy až zázračnými zákroky reprezentační brankářka Hana Mučková, lednová posila. V bouřlivé kulise, kterou vytvořily oba tábory fanoušků, však Baník manko stáhl.

Úspěchy Mostu 10x mistr České republiky

9x vítěz Českého poháru

3x mistr interligy

1x vítěz Challenge Cupu

2x účast v Lize mistrů

Most letos zarmoutil Kynžvart ve finále Českého poháru, teď mu vyfoukl i druhou trofej. Navíc vybojoval také na bronz v interlize. České primáty sbírá od sezony 2012/13, jen loni – vysílený z Ligy mistrů – nestačil na Slavii.

U úspěšného týmu zůstane trenér Vladimír Šuma. „Jsme s ním spokojení. Měl tři cíle, dva splnil,“ konstatoval Tancoš. Nevyšel postup do Evropské ligy, do ní se znovu budou Černí andělé znovu hlásit, Liga mistrů je v současné době příliš velké sousto.

Kádr se promění. Odcházejí Maďarka Eszter Ogonovská, Polka Daria Somionková, Litevka Aušra Arciševská, Tereza Eksteinová, Marie Poláková a Veronika Mikulášková. Fanoušci jim přichystali děkovný transparent. Družstvo posílí Francouzka Nora Fontaineová a Portugalka Carolina de Sousa Loureirová, obě z francouzského Štrasburgu, a comeback ohlásila slovenská hvězda Simona Szarková.