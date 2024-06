Šok. Po titulu přišel konec, trenér Šuma v Mostě nenašel shodu s vedením

Mostecká předsedkyně Pavla Chotěborská na klubovém webu uvedla: „S Vláďou se rozcházíme v přátelském duchu, chtěli bychom mu velmi poděkovat za odvedenou práci a zisk dvou trofejí. Přejeme mu v občanském i profesním životě mnoho dalších úspěchů.“

Černí andělé kromě titulu ovládli i domácí pohár, neuspěli jen v Evropě, ve třetím předkole Evropské ligy vypadli s francouzským Chambray Touraine a nepostoupili do skupiny.

Výsledky ovšem nejsou důvodem nečekaně rychlého konce spolupráce Mostu se Šumou. „Vedení klubu se s ním rozhodlo ukončit spolupráci především z důvodu rozdílného pohledu na další směřování A týmu žen,“ zdůvodnili to Andělé.

Mostecký kouč Vladimír Šuma chystá taktiku

Šuma byl konkrétnější. „Vedení klubu mělo trošku jinou představu, chtěli hrát rychlejší házenou, než jsme produkovali. A nepovedla se nám podzimní část. Ztratili jsme více bodů, než byl Most v minulosti zvyklý. Nakonec to cinklo, což je pro mě směrodatné,“ prohlásil trenér. „Ale vzal jsem to na vědomí a po nějaké době jsem to přijal. A domluvili jsme se na rozvázání smlouvy.“

Český Házenkář roku 1994 poprvé působil u žen. „Ve spoustě věcí se to dá srovnat s tím, co jsem dělal předtím, ale s hráčkami musí trenér zacházet trošku jinak. Více si hrát do detailů,“ přiblížil.

Jednání s kandidáty na uvolněný post nyní probíhají, jméno Most zveřejní před začátkem červencové přípravy.

Zato Šuma netuší, co dál. „Teď je nešťastné období, kdy jsou transfery trenérů ukončené. Přišlo to ve zvláštní dobu. Uvidíme, jestli se někdo ozve,“ pokrčil rameny kouč, který jako hráč získal české i československé tituly s Duklou, třináct let působil v Německu. Za reprezentaci nastoupil do 125 zápasů a má i starty na třech světových a třech evropských šampionátech.