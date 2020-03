Japonský golfista vyrovnal na The Players rekord a pak uslyšel: Končíme

Macujama zahrál 63 ran, maximum pečetil parádním osmimetrovým eaglem na své poslední jamce dne. Na rekordní skóre -9 se v úvodním kole dostal v historii jako pátý hráč. A tři z nich - Greg Norman (1994), Martin Kaymer (2014) a Jason Day (2016) - se později radovali z triumfu.

Jenže japonská hvězda má smůlu, kvůli pandemii koronaviru ruší své akce v zámoří i golf. Vedení organizací PGA i LPGA Tour shodně odvolalo ještě další tři turnaje.

„S lítostí oznamujeme zrušení The Players Championship a další turnajů až do Valero Texas Open,“ oznámili představitelé PGA Tour. Znamená to, že se před prvním majorem sezony Masters nebude hrát žádný podnik a ani akce v Augustě není jistá. O zelené sako se má na Masters hrát od 9. dubna a turnaj se buď neuskuteční, nebo se bude hrát bez fanoušků. Titul by měl obhajovat Tiger Woods.

Hřiště TPC Sawgrass bylo plné fanoušků, ale další tři kola už se měla hrát bez lidí. Nakoenc se neuskuteční vůbec. „Snažili jsme se udělat všechno pro bezpečnost hráčů i fanoušků, aby se turnaj dohrál. Situace se ale rychle vyvíjí a nejsprávnější věcí, kterou teď musíme udělat, je, že si dáme pauzu,“ vysvětlovali představitelé PGA Tour, proč turnaj nakonec ukončili.

Ženský okruh LPGA Tour, na kterém působí Klára Spilková, uvedl, že turnaje odkládá. Mezi nimi i major ANA Inspiration, který se měl hrát v Rancho Mirage začátkem dubna. „Věříme, že pro ně v sezoně najdeme místo, ale teď je důležité, aby naše golfová rodina byla v bezpečí,“ uvedla v prohlášení LPGA.