Plán vedení PGA Tour: uzavřít golfové hvězdy v koronavirové bublině

Elitní americký okruh, který se kvůli pandemii zastavil v polovině března, čeká restart od 11. června na turnaji Charles Schwab Challenge v texaském Fort Worthu.

První test budou muset golfisté podstoupit ještě doma a další hned po příletu do dějiště turnaje. Testováni budou také před každou cestou najatým letadlem na další turnaj. V případě nákazy bude muset hráč do karantény minimálně na deset dní.

Pokud by golfista onemocněl během soutěže poté, co prošel cutem, obdrží finanční odměnu odpovídající poslednímu místu.

Manuál popisující bezpečnostní a hygienická opatření na PGA Tour má podle televizní stanice Golf Channel 37 stran.

„Nevím, co mám očekávat. Počítám, že to bude bez fanoušků, o tom se mluvilo. Ale jinak moc nevím. Ať zavedou jakákoli omezení, zúčastním se prvních tří turnajů, takže udělám, co bude třeba, abych je mohl odehrát,“ uvedl bývalý první hráč světa a vítěz čtyř majorů Američan Brooks Koepka.