Pieters po čtyřech letech zopakoval triumf na golfovém Czech Masters

- série European Tour ve Vysokém Újezdu, dotace 1 milion eur

Par 72: 1. Pieters (Belg.) 269 (67+67+66+69), 2. Arnaus (Šp.) 270 (71+65+65+69), 3. Pavan (It.) 272 (68+68+71+65) a Horsfield (Angl.) 272 (69+66+69+68), 5. Schwab (Rak.) 274 (70+65+69+70), Johnston (Skot.) 274 (67+69+68+70), Van Rooyen 274 (65+72+66+71), Karlberg (Švéd.) 274 (69+67+66+72) a Leon (Chile) 274 (66+69+67+72), 10. Karlsson (Švéd.) 275 (67+68+67+73), ...83. am. Bareš 143 (70+73), 97. Matuš 144 (71+73), Kořínek 144 (70+74) a Pospíšil 144 (73+71), 108. Cafourek 145 (73+72) a Mrůzek 145 (73+72), 129. Suchan 148 (78+70), Gál 148 (75+73) a Zach 148 (74+74), 140. Tintěra 150 (74+76) a am. Ráža 150 (77+73), 146. am. Zuska 151 (74+77), 153. am. Hrubý (všichni ČR) 156 (78+78) - všichni neprošli cutem.