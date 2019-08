Slavný Big Easy v Česku. Golfové Czech Masters láká na světové hráče

Na hřiště v Albatrossu se v minulosti organizátorům už povedlo přilákat velká jména. Američana Johna Dalyho, Brita Dannyho Willeta nebo britsko-irskou dvojici Lee Westwood a Pádraig Harrington.

Letos se výčet slavných ještě rozroste o jeden kousek.

Turnaj začne v golfovém resortu Albatross nedaleko od Prahy ve čtvrtek 15. srpna. Závěrečné boje jsou na programu v neděli 18. srpna.

Ernie Els. Bývalá světová jednička, dvojnásobný vítěz US Open a britské The Open. Golfista, který má 19 vítězství na zámořské PGA Tour a 28 na European Tour.

Tak úspěšný hráč ještě na Czech Masters nebyl.

„Na jeho účasti jsme pracovali dva roky. Letos hraje v Evropě teprve druhý turnaj, což je další doklad toho, jak mimořádného golfistu jsme získali,“ těší Dědka.

Účast slavného golfisty byla ve hře už minulý rok, jenže to nevyšlo. „Big Easy“, jak se Jihoafričanovi přezdívá, si tak poprvé ve Vysokém Újezdu nedaleko od Prahy zahraje až nyní.

„Byl jsem v Praze před mnoha lety. Jsem rád, že mám příležitost si zde zahrát i turnaj,“ prohlásil Els na tiskové konferenci před turnajem v hotelu Mandarin Oriental.

Devětačtyřicetiletý golfista se bude muset popasovat s mladší konkurencí. „Cítím, že nás mladíci předhánějí, ale to je život. Když mám ale dobrý den, tak s nimi pořád mohu soupeřit,“ říká Els.

Kromě něj se na turnaji představí i Rakušan Bernd Wiesberger, dánský golfista Thomas Björn nebo zmiňovaní Westwood a Harrington.

Právě Harrington v loňském roce bojoval o vítězství, které mu nakonec těsně uniklo a skončil druhý. Z triumfu se radoval italský golfista Pavan.

Třináct českých hráčů Turnaje se zúčastní i 13 domácích hráčů. Devět z nich se golfu věnuje na plný úvazek. Profesionální golf budou zastupovat: Stanislav Matuš, Filip Mrůzek, Jan Cafourek, Šimon Zach, Aleš Kořínek, Daniel Suchan, Petr Gál, Michal Pospíšil a Lukáš Tintěra. Z amatérů jsou to poté Jiří Zuska, Jakub Bareš, Filip Ráža a Petr Hrubý. „Turnaj je šance pro naše golfisty zahrát si světovou Tour, získat nové zkušenosti a sebevědomí. Věřím, že někteří by cutem projít mohli, aby měli naši diváci koho o víkendu sledovat,“ doufá Dědek.

„Loni se mi tu dařilo, hřiště bylo dobré. Doufám, že bych to mohl ještě vylepšit, ale bude to úplně jiný turnaj,“ myslí si irská hvězda.

Po příletu do Prahy musel řešit jeden problém. Nedorazily mu totiž hole. „Za 32 let cestování, se mi to ještě nestalo,“ lamentoval Harrington. „Co ale vím, už by tu snad měly být.“

Problémy s vodou

V minulém roce se museli pořadatelé vypořádat se suchem. To letos měli opačné starosti. „Těsně před turnajem spadlo hodně vody. Loni jsme ho chtěli překřtít na Czech Desert Classics, teď musíme hledat jiný název,“ smál se Stanislav Lisner, generální manažer Albatrossu.

„Musíme tomu přizpůsobit náš styl,“ ví Els. „Ještě jsem tedy hřiště pořádně nestudoval. Bude to ale náročné,“ myslí si.

Stanislav Matuš

Mokrý povrch nesedí ani českému zástupci Stanislavu Matušovi. „Mám ale výhodu, že tu hraji často, což se projevuje tím, že mám každým rokem lepší a lepší výsledky,“ řekl.

Podobně jako dalších dvanáct domácích zástupců se bude snažit projít cutem a zúčastnit se tak víkendových kol. To se povedlo českým hráčům naposledy v roce 2016.

„Turnaj je pro mě takový bonus. Zahrát si doma, před českými fanoušky je skvělá příležitost a obrovská motivace do budoucna,“ pochvaluje si Matuš.