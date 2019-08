Kořínek a amatér Bareš mají na Czech Masters dvě rány pod par

série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku

Po 1. kole (par 72, dotace 1 milion eur): 1. Green (Thaj.) 64 ran, 2. Slattery (Angl.) a Van Rooyen (JAR) oba 65, ...39. Kořínek a am. Bareš oba 70, 72. Matuš 71, 109. Cafourek, Pospíšil a Mrůzek všichni 73, 128. Zach, Tintěra a am. Zuska všichni 74, 141. Gál 75, 148. am. Ráža 77, 152. am. Hrubý a Suchan (všichni ČR) oba 78.