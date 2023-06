Papá, co teď? Stroll koupil stáj, ze syna chtěl mistra světa. Jenže ten nestíhá

Před čtvrt rokem by tenhle scénář patřil do šuplíku sci-fi. Že bude Fernando Alonso pětkrát ze šesti závodů formule 1 stát na pódiu? Že bude právě on nejvíc prohánět nedostižné Red Bully? V Aston Martinu?

Vždyť ta stáj ještě loni skončila v Poháru konstruktérů sedmá.

„Ale nikdo se jí nesmál. Všichni věděli, že se to může rychle obrátit,“ všiml si bývalý pilot David Coulthard.

A jak rychle se to obrátilo!

Momentálně to vypadá, že je jen otázkou času, než si 41letý Alonso dojede pro své 33. vítězství v kariéře. Jeho fantastické výkony každopádně dávají tak trochu zapomenout na to, co se děje ve vedlejší garáži.

V ní se totiž trápí Lance Stroll, syn majitele týmu Lawrence.

Naposledy v Monaku, kde se Kanaďan po nepovedené kvalifikaci krčil ve druhé desítce, než v 53. kole ze závodu úplně vypadl. Zatímco Alonso slavil druhé místo, on zpytoval svědomí. Skutečnost je totiž taková, že na svého zkušenějšího kolegu nestačí.

A to tak, že vůbec.

Horší byl ve všech závodech. Čtvrté místo v Austrálii? Fajn, ale to je prostě málo, zvlášť na brutálně konkurenční prostředí formule 1.

Vzrušující časy

Byla to hezká pohádka, kterou si kanadský miliardář vysnil.

Koupil Aston Martin hlavně proto, aby měl syn platformu k tomu, stát se mistrem světa. A vytvářel mu pro to co nejlepší možné podmínky.

Významně investoval do továrny a nových zařízení. Podepsal a stále podepisuje důležité lidi – třeba Dana Fallowse, bývalého šéfa aerodynamiky Red Bullu, ze kterého udělal technického ředitele.

Tým přitom stále pracuje jen na půl plynu v dočasných kancelářích. Nová továrna v Silverstonu, stejně jako větrný tunel a další budovy, budou hotovy až v příštích měsících.

Kanadský podnikatel Lawrence Stroll

„Bude to fantastické místo. Když tudy procházím, jen se usmívám,“ říká výkonný ředitel Tom McCullough.

Zelená stáj s bohatou tradicí má rozhodně kam stoupat a její soupeři se oprávněně bojí toho, s čím přijde v budoucnu. Zvlášť, když před týdnem Aston Martin oznámil i dohodu na pohonných agregátech s velmi silnou Hondou od roku 2026.

„Myslím, že nás s Aston Martinem čekají vzrušující časy,“ těší se expert David Croft ze Sky F1.

Že to i ve spartánských podmínkách pomalu začíná fungovat? Že si to začíná sedat? Alonsovy výsledky budiž důkazem.

I on je vlastně svým způsobem investicí do synovy budoucnosti.

Stroll starší do týmu v posledních letech přivedl dva mistry volantu – nejprve Sebastiana Vettela, teď Alonsa –, od kterých se toho měl synáček co nejvíc naučit.

„A Lance v několika trénincích ukázal, že může být opravdu rychlý. Fernando z něj udělá ještě o něco lepšího pilota,“ myslí si bývalý pilot Juan Pablo Montoya. „Je mnohem lepší, než si lidé myslí, že je.“

Jenže to musí ukázat i v závodech.

Tým jednoho muže

Jasně, jezdit vedle Alonsa není nejlehčí práce na světě.

Španěl je dvojnásobným mistrem světa, mužem, o němž poslední dvě dekády většina pilotů tvrdí, že nikdo lepší ve formuli 1 není. Že má jen dva tituly? Můžou za to i jeho špatná přestupová rozhodnutí.

„Kdyby seděl místo Hamiltona v Mercedesu on, třeba by měl aktuálně na kontě devět titulů. Kdo ví,“ usmívá se Andrew Benson z BBC.

Jeho kosmický talent je vidět i v 41 letech, kdy experty, fanoušky i samotné jezdce udivuje svou vytrvalostí a fantastickou rychlostí.

Srovnávat se s ním musí být pro každého pilota očistec.

Strollova (ne)výkonnost ale dělá z Aston Martinu tým jednoho muže. V Poháru konstruktérů je kvůli němu stáj jen o pouhý bod před bídným Mercedesem.

Je to vlastně podobná situace jako loni u McLarenu, kde Lando Norris přinášel bod za bodem, zatímco usměvavému Danielu Ricciardovi se nedařilo tak moc, až se s týmem dohodl na ukončení spolupráce na konci roku.

Fernando Alonso ze stáje Aston Martin

„Nutno říct, že nebýt Alonsa, skutečný potenciál Aston Martinu bychom v letošní sezoně ani nepoznali. Ne pod rukama Lance Strolla,“ prozradil Thomas Maher, zpravodaj Planet F1.

Pro vedení stáje a hlavně tatínka samotného jde o dost nezáviděníhodnou situaci.

Formule 1 je nekompromisní byznys, Aston Martin prostě musí stoupat, aby sponzoři a akcionáři – třeba saúdskoarabská vláda, která vlastní téměř 20 procent stáje – byli spokojení.

„Rozhodně nebudou dávat prachy do marných projektů. Pokud se Lancovi nepodaří k Alonsovi aspoň přiblížit, je otázkou času, kdy budou jeho tátovi položeny nepříjemné otázky. Otázky typu, jestli by se nemělo přemýšlet o jiném jezdci, který dokáže využít celý potenciál vozu,“ tvrdí Maher.

Nabízí se otázka, jestli už Stroll mladší prostě nenarazil na svůj strop? V F1 není nováčkem, kroutí už sedmou sezonu a nelze se ubránit dojmu, že kdyby seděl v Red Bullu nebo ve Ferrari, po takových výkonech by už o sedadlo přišel.

Zlepší se? A pokud ne, odloží papá Stroll otcovskou pýchu a syna o místo připraví?