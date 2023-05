Nedvěd v Monaku? Populárnější než Schumacher, vzpomíná Turek

A všichni ho v padoku vždycky rádi uvidí.

„Je to pro mě jako vracet se domů,“ říkal během Velké ceny Monaka muž, který toho kdysi s formulí prožil spoustu.

Pojďme se s ním na chvíli trochu vrátit v čase. V roce 2005 nastal v F1 konec tabákových výrobků.

Společnost West, pro kterou pracoval i on, najednou z tohoto kolotoče zmizela. Turek se ale ve formuli 1 udržel, založil si vlastní manažerskou firmu, dál pracoval pro McLaren a své styky a kontakty v prestižním seriálu zprostředkovával i televizním divákům.

Osmnáct let od konce Westu ve formuli 1. Taky vám to tak uteklo?

Uteklo. Já měl tehdy po období u Westu pořád smlouvu s McLarenem, takže tenhle vztah pokračoval. S Davidem Coulthardem a Mickem Doohanem jsme navíc založili agenturu a dlouhé roky v F1 pracovali poměrně intenzivně dál. Starali jsme se o sponzory, o klienty a já až do roku 2013 pořád na Velké ceny jezdil. Pak jsem nastoupil k Red Bull Air Race jako komerční ředitel.