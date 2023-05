Dívka za volantem. Mým snem je F1, chce to hodně obětování, říká závodnice

Ne, Nicole Havrda žádné auto nemá. Tahle mladinká usměvavá blondýnka s jiskrou v oku myslí jenom na to, jak se dostat do formule 1.

Je jí sedmnáct, narodila se v Kanadě, ale má i český pas. Vášeň? Jediná: rychlá auta. Z motokár už přesedlala do formule 3, ve které vede šampionát Severní Ameriky. Teď se chce dostat do Evropy a pak nejlépe do F1.

„Česky rozumím, ale moc nemluvím. Můžeš se ptát česky, já budu odpovídat anglicky,“ poví se silným anglickým přízvukem na začátku rozhovoru v jedné pražské kavárně.

Tak jak je to s tím vaším občanstvím? Jste Kanaďanka, nebo Češka?

Asi víc Kanaďanka, ale mám taky český pas. Celá rodina – máma, táta i brácha – se ještě narodila v Praze, já už v Kanadě.