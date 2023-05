Chybná strategie? Hráli jsme na jistotu, uznal Alonso. Ale Max nám nedal šanci

Usmíval se už po závodě, když si od monackého prince Alberta II. přebíral cenu pro druhého muže Velké ceny Monaka.

A nálada se nezměnila ani poté, co dorazil mezi novináře na tiskovou konferenci.

Ono se není co divit.

Fernando Alonso dál prožívá úchvatný start do sezony. Jako jediný dokáže jakžtakž bojovat s nedotknutelnými Red Bully. A je na něm znát, jak moc ho to baví.

Alonso se convierte en el único piloto en la historia de la Fórmula 1 en subir al podio de Mónaco con 4 constructores diferentes.



Renault, McLaren, Ferrari y Aston Martin.



Piloto de leyenda. 🐐 pic.twitter.com/y5PLtJF4ag — Magic Alonso (@alomgc14) May 28, 2023

„Dneska to bylo fakt náročné. Začínal jsem na tvrdých pneumatikách, chtěl to na Maxe zkusit v první zatáčce, ale to nevyšlo. On jel dneska super dobře v prvním stintu. Nezpomalil, nedal nám šanci. Když začalo pršet, špatně jsme přezuli, ale i tak by to na něj nestačilo,“ uznal Španěl.

Co přesně se stalo?

Do konce Velké ceny Monaka zrovna zbývalo třicet kol, když se v pasážích Mirabeau a Portier před tunelem pořádně rozpršelo.

V téhle části okruhu se piloti na hladkých pneumatikách plížili, zatímco zbytek trati byl ještě relativně suchý.

„A já už měl své tvrdé pneumatiky totálně sjeté. Potřeboval jsem zajet do boxů a bylo na výběr buď vzít středně tvrdou směs, nebo přechodné gumy. Sáhli jsme po té středně tvrdé, protože hlásili jen lehkou sprchu,“ vysvětloval Alonso.

Jenže z lehké sprchy nakonec byl docela slušný asi dvacetiminutový déšť, který zaplavil víceméně celý okruh.

Piloti měli co dělat s tím, aby své vozy ukočírovali. Závod formulí 1 v tu chvíli často připomínal jízdu na saních, jak monoposty po hladkém asfaltu klouzaly.

„Brzdění v tu chvíli bylo šíleně náročné, museli jste být hodně opatrní. Dneska si všichni zaslouží pochvalu za skvěle odvedenou práci, že se udrželi na trati,“ uznal Alonso.

Někteří měli namále. Pár z nich trefilo zeď, jiní zatáčky ve smyku zázračně vybrali, další skončili v únikových zónách. Až když všichni piloti přezuli na přechodné pneumatiky, situace se zklidnila.

Alonso tak udělal hned poté, co zbytečně přezul na středně tvrdnou směs.

Když se na jeho voze objevily nejprve pneumatiky se žlutou barvou, mezi novináři to jen nesouhlasně zamručelo. Nikdo moc nechápal, proč se Aston Martin takhle rozhodl.

„Předpověď nebyla jasná a my jsme měli hodně velký polštář před třetím Estebanem Oconem, takže jsme si tyhle dvě zastávky v boxech ve dvou následujících kolech mohli dovolit. Možná jsme hráli moc na jistotu, ale takhle jsme se rozhodli. A jsme naprosto šťastní z výsledku, který si odsud odvážíme,“ líčil upřímně Alonso.

Nemohl ale dosáhnout na víc?

Třeba podle Christiana Hornera – šéfa Red Bullu – mohl Španěl boj o vítězství klidně zdramatizovat.

Těsně před začátkem deště totiž přece jen vedoucího Maxe Verstappena stahoval.

„Kdyby si vybral přechodné pneumatiky, bylo by to těsnější. Klidně s Maxem ještě mohl bojovat o vítězství. Mysleli jsme si, že největším soupeřem bude Ferrari, ale Fernando celý víkend létal. Neuvěřitelné,“ uznal Horner.

Nepovedená strategie tak protřelého Španěla možná stála boj o první místo. Že by se ale na něj dostal v případě, že by rovnou přezul na pneumatiky do mokra?

Možná ano, možná ne, těžko odhadovat.

V inkriminovaném 54. kole, kdy Alonso vjel do boxů poprvé, stáhl na Nizozemce asi pět sekund. Ztrácel ale dalších téměř devět. I kdyby Nizozemec stavěl až o kolo později, tolik vteřin by na Alonsa, který by musel zahřívat pneumatiky, asi neztratil.

„Určitě ne. Předpověď počasí jsme sice netrefili, ale s Maxem jsme stejně nemohli bojovat. Nedal nám za celý závod jedinou šanci,“ uznal rodák z Ovieda.

High praise for Fernando from Honda's President 🙌



Will we be seeing Alonso still in green in 2026? 👀#F1 pic.twitter.com/s9sBEeRqMV — Formula 1 (@F1) May 24, 2023

Ten i v Monaku ukázal fantastickou formu.

Z úvodních šesti závodů sezony stál pětkrát na stupních vítězů a jednou byl čtvrtý. Mistr konzistentní.

„S takovými výsledky bych v některých sezonách právě vedl šampionát. Ale teď zažíváme dobu tohohle monstra. Myslím Red Bullu a Maxe, který odvádí fantastickou práci. Můžu slíbit, že na něj ale budu tlačit dál,“ usmál se veterán.

Třeba hned za týden v jeho milované Barceloně.