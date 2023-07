Medaili všem zmoklým fanouškům. Když se F1 ve Spa změní ve vodní lázně

Ranní debata u snídaně v nedalekém Riemstu.

Pan domácí zvesela: „Před dvěma lety u nás bydleli Italové, obrovští fanoušci, poprvé ve Spa. Jenže pršelo tak, že se pak v závodě odjela jen dvě kola za safety carem, než byl závod úplně zastaven. Tak sedli do auta a jeli zpátky domů. Ale to letos nehrozí, nebojte!“

Kdo se bojí, nesmí do ardenského lesa, až by se chtělo říct.

„Ale až taková legrace to není. Já tady před těmi dvěma lety byl, závodil jsem ještě ve formuli 3. A nebylo to nic hezkého. Když ve Spa prší, nevidíte okraj dráhy, nevidíte své přední křídlo, nevidíte brzdné body, ani auto před sebou. Jedete jen do stěny bílé mlhy. Upřímně? Za deště tu cítím i strach,“ rozpovídal se letošní nováček Logan Sargeant.

A že toho deště i v pátek bylo.

Ustarané pohledy

„Kluci během víkendu ani nebudou potřebovat DRS, protože bude pořád pršet,“ zaznělo v tiskovém středisku.

Už celý čtvrtek ve Spa totálně lilo. Páteční dopoledne a brzké odpoledne? Hustý, neutuchající déšť. Ne zrovna povzbudivá vyhlídka pro závody na tak těžkém okruhu, kde navíc před měsícem v podobných podmínkách nešťastně zahynul Dilan van´t Hoff a před čtyřmi lety Anthoine Hubert.

Ustarané pohledy mechaniků z jednotlivých týmů během úvodního tréninku? Všeříkající.

Nešťastní piloti, kteří si často připadali spíše jak na saních než v nejrychlejších vozech světa? Znepokojivé.

🚩 RED FLAG 🚩



Logan Sargeant runs straight on at Les Combes



"I couldn't turn" he tells his Williams team #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/vcULxmcfIz — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Jen fanoušci, kteří v pátek zavítali na úvodní tréninky a kvalifikace před Velkou cenou Belgie na legendární okruh Spa-Francorchamps zářili energií. Kdykoliv se k nim kamera otočila, začali křepčit, tančit, poskakovat a řvát.

Že na ně během celého dne spadly hektolitry vody, protože se nebesa v ardenském lese naprosto otevřela? To neřešili.

„Ale zasloužili by si medaili za to, jak v houfech postávají nebo sedí u trati v těchto skvělých letních ardenských podmínkách,“ psala zpravodajka oficiálního webu F1 Becky Hartová.

Byl až zázrak, když se před kvalifikací nad okruhem rozjasnilo a asfalt, tribuny i lesy kolem zalilo slunce.

Díky tomu nakonec fanoušci podél trati viděli parádní kvalifikační podívanou, jak trať s každým kolem usychala a byla rychlejší.

Viděli nešťastného Daniela Ricciarda, kterému se kvůli traťovým limitům nezapočítalo důležité poslední kolo v první části kvalifikace a skončil předposlední.

Viděli parádní druhou část kvalifikace, ze které málem neprošel Max Verstappen.

Valtteri Bottas v kvalifikaci na Velkou cenu Belgie.

A viděli i tu třetí, ve které už nizozemský démon naprosto vládl, když druhého Charlese Leclerka porazil o neuvěřitelných osm desetin.

„Wow, takový náskok je fajn, to jsem nečekal,“ líčil očividně šťastný dvojnásobný mistr světa.

Kvůli výměně převodovky sice dostane na nedělním startu penalizaci pěti míst, s jeho rychlostí by to ale žádný velký problém být neměl.

Vždyť loni startoval až čtrnáctý a stejně pak všem bez problémů ujel.

„Penalizace je nepříjemná, ale udělal jsem dneska to nejlepší, co jsem mohl. Kvalifikace nám nakonec vyšla krásně,“ líčil.

Přitom na piloty ve Spa v pátek skutečně nečekalo nic lehkého.

Zvlášť, pokud vezmete v potaz, že se jedná o sprinterský víkend. Místo obvyklých tří hodin tréninku tak dostali před kvalifikací pouhou hodinu na doladění nastavení vozu.

A to ještě zkrácenou a propršenou.

Pojede se kvalifikace?

První a jediný trénink tohoto víkendu se jel za takových podmínek, že třeba Verstappen ani nezajel jediné měřené kolo. Piloti se v přestávkách vydávali na trať a zase to vzdávali, když bylo deště tolik, že úplně ztráceli přilnavost.

Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Belgie.

Někteří zkoušeli pneumatiky do mokra, jiní přechodné.

Těžko říct, které byly lepší, protože mimo trať skončili třeba Gasly, Norris, Čou nebo Albon. Logan Sargeant zase trefil zeď a celý trénink přerušil.

„Nedokázal jsem zatočit, něco se pokazilo,“ hlásil.

Podmínky byly během úvodního tréninku tak hrozné, že Mezinárodní automobilová federace dokonce přišla s prohlášením, že se trénink nebude jakkoliv počítat.

„Rozhodnutí padlo z toho důvodu, aby týmy nepovažovaly první část víkendu za soutěžní. Prioritou bude odjet kvalifikaci na Velkou cenu. Ostatní závody mohou být zrušeny nebo přeplánovány. Pokud nebude možné odjet kvalifikaci, startovní rošt bude stanoven podle pořadí šampionátu,“ stálo v prohlášení.

K tomu ale naštěstí nedošlo.

Po tréninku nad okruhem poprvé vysvitlo sluníčko, které pak sice zase rychle vystřídal prudký liják, ale těsně před startem kvalifikace se opět vyčasilo.

Naštěstí, zrušení nakonec tak napínavé kvalifikace by si nikdo nepřál.

Za deště nic nevidíme

Je vlastně smutný paradox, že se letos Velká cena Belgie termínově posunula o měsíc dopředu, aby se jela v polovině léta.

Jedním z důvodů bylo právě i počasí, které právě před dvěma lety závod úplně zničilo. Ani posun na konec července ale, zdá se, Spa nepomohl, pršet by mělo i celou sobotu, kdy se jede sprinterský závod. Jen neděle vypadá nadějněji – snad jen s pár menšími přeháňkami.

„Předpověď na neděli vypadá nejlíp. Myslím, že to bude v pohodě,“ uvedl George Russell.

Že by se kvůli dešti nejelo vůbec?

O tom nechce nikdo ani slyšet. Už jen ten dotaz zvedl u mnoha jezdců obočí, byť i oni připouští, že bezpečné to rozhodně není.

„Všichni pochopitelně chceme závodit. Když ale jedete po rovině 300 kilometr za hodinu a nevidíte 50 metrů před sebe, víte, že může k něčemu dojít. Komisaři mají tento víkend velkou zodpovědnost,“ uvedl Charles Leclerc.

A pokračoval: „Je těžké vyjádřit slovy to, co za deště vidíme, když nevidíme zhola nic. Nepřeháním, protože ve chvíli, kdy za někým za deště ve formuli jedete, vidíte akorát spršku deště. Je to velký problém.“

Momentka z kvalifikace na Velkou cenu Belgie.

Král šampionátu Max Verstappen každopádně věří, že ředitel závodu Niels Wittich má dostatek zkušeností na to, aby věděl, kdy je bezpečné na mokru závodit a kdy ne.

Že dokáže odhadnout případnou míru nebezpečí.

A že za mokra toho není moc vidět? To je prý dlouhotrvající pravda.

„Podle mě je takové Monako nebezpečnější trať než Spa, a i tam jsme za mokra závodili. Viditelnost je za deště vždycky špatná a vždycky i bude, s tím nic neuděláte. Řešení? Jedině přestat pořádat závody v dešti. A to nikdo nechce,“ uzavřel Verstappen.