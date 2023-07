Red Bull útočí ve Spa na další rekordy, Verstappen chce osmý triumf v řadě

Pětadvacetiletý Verstappen pomohl minulý týden ve Velké ceně Maďarska Red Bullu k rekordní 12. výhře za sebou, díky níž hegemon této sezony překonal počin McLarenu z roku 1988. Tým šéfa Christiana Hornera vyhrál všech dosavadních 11 závodů a navázal na loňský triumf z Abú Zabí v závěru sezony. Nyní může rekord dál posouvat.

Verstappen se také chce osmým vítězstvím v řadě přiblížit rekordní sérii devíti triumfů Sebastiana Vettela z roku 2013. Rodák z belgického Hasseltu vede v šampionátu o propastných 110 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a míří nezadržitelně za třetím titulem mistra světa za sebou.

„Spa je moje oblíbená trat a nemohu se dočkat, až si tam znovu zazávodím. Těším se i na fanoušky. Měl by to být zábavný víkend,“ citovala Verstappena agentura Reuters. „Doufám, že se nám po úspěšném víkendu v Maďarsku podaří splnit další cíle. Je to poslední výzva před letní přestávkou,“ doplnil Verstappen k následující čtyřtýdenní pauze. Další závod v Nizozemsku se pojede 27. srpna.

Verstappen bude obhajovat v Belgii předchozí dva triumfy a útočit na vítězný hattrick. Vloni uspěl navzdory startu ze 14. místa. Na druhém místě jej tehdy doprovodil Pérez, který se pokusí před letní pauzou přerušit kolegovu vítěznou sérii.

Rekordmanem v počtu výher v Belgii je se šesti triumfy Michael Schumacher. Z aktivních jezdců má nejvíce výher Brit Lewis Hamilton z Mercedesu (4), jehož naposledy povzbudilo v Maďarsku vítězství v kvalifikaci. Pro sedminásobného mistra světa šlo o první pole position od roku 2021. V závodě ale dojel čtvrtý. Vzestup formy ukázal McLaren, jehož pilot Lando Norris se pokusí navázat na dvě druhá místa za sebou.

Max Verstappen vyhrává Velkou cenu Maďarska.

Grand Prix se pojede potřetí v sezoně v upraveném formátu. Stejně jako v Baku a Rakousku se místo druhého tréninku uskuteční v pátek kvalifikace na nedělní závod. V sobotu se odjede místo třetího tréninku sprintový „rozstřel“, který určí pořadí na startu samostatně bodovaného sprintu. Do konce sezony se takto pojede ještě v Texasu, Kataru a Brazílii. První sprint letos vyhrál Pérez, ve druhém byl úspěšnější Verstappen.

„Ve Spa nás nečeká nic snadného. Vždy je tu nevyzpytatelné počasí a navíc se kvůli sprintu musíme obejít bez některých tréninků. O to máme méně času na přípravu,“ dodal Pérez.

Velká cena Belgie začne pátečním tréninkem, po němž bude následovat od 17:00 kvalifikace na nedělní hlavní závod. V sobotu se pojede od 12:00 kvalifikace sprintu, samotný závod na 100 km je v plánu od 16:30. Nedělní Grand Prix odstartuje v 15:00.