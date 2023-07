Krok od vypadnutí, pak všem ujel. Neměl jsem sebevědomí, přiznal Verstappen

Když pak na pokvalifikační tiskové konferenci vedle něj sedící Charles Leclerc dostal otázku, jestli mohl vůbec bojovat s časem Maxe Verstappena, jen se nervózně ošil.

„Kolo, které jsem zajel, bylo hodně slušné. Kdybychom vyjeli ještě o něco později a měli ještě sušší trať, asi bychom byli blíž. Ale Maxe bychom neporazili. O tom nemůže být řeč,“ uznal pilot Ferrari.

Radující se Max Verstappen poté, co vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Belgie.

Rozdíl osmi desetin mezi prvním a druhým vypovídá o mnohém.

I v tak náročně čitelné kvalifikaci, jakou ta páteční v Belgii byla. I proto byl v cíli nizozemský pilot opět tak usměvavý a spokojený.

Přitom jste málem nepostoupil z druhé části kvalifikace, kde jste skončil se štěstím až desátý.

To je pravda, tam to bylo hodně těsné. Trať strašně rychle osychala a já neměl dostatek sebevědomí, neobkroužil jsem dost kol a nebyl jsem schopný zajet rychlý čas. Měl jsem velké štěstí, že jsem do poslední části kvalifikace postoupil.

Hrálo ve vašem nedostatku sebevědomí velkou roli i to, že jste v deštěm poznamenaném odpoledním tréninku nezajel jediný čas?

Stoprocentně. To je přesně ten důvod, proč nemám rád víkendy se sprintovými závody. Místo tří hodin tréninků, kdy si můžeme na nastavení auta zvyknout a navnímat trať, tady máme hodinu. A když se to pak sejde tak, že z té hodiny se většinu času kvůli dešti ani nejezdí, je to nebezpečné. Chápu, že to dělají pro větší chaos a show, ale za mě to není správné. Tímhle směrem by se formule 1 ubírat neměla.

Co byly další důvody, že vám to ve druhé části kvalifikace tak nešlo?

Hned první pokus jsem musel přerušit, protože jsem v zatáčce 8 nebo 9 přejel přes bílou čáru. V tom dalším jsem zajel pomalý čas, pak se mi zase zdálo, že nemám optimálně zahřáté pneumatiky… Bylo toho moc.

Taky jste vybuchl a trochu seřval svého závodního inženýra. Stává se vám to často?

Občas se něco takového stane, ale většinou jsou ty výlevy vypnuté a v přenosu se neobjeví (smích). Ale každý holt občas vybuchne, v autě s vámi cloumá spoustu emocí. Oba dokážeme být hlasití, ale vždycky to vyřešíme.

Už jste si to vyříkali?

Jo, omluvil jsem se hned po dojezdu kvalifikace. A víc bych o tom nemluvil, je to interní záležitost týmu.

Ve třetí části kvalifikace už jste tradičně zářil.

Měl jsem k dispozici dvě sady pneumatik, a to si pak můžete dovolit víc tlačit, riskovat. Hodně jsem si v poslední části kvalifikace zvedl sebevědomí, auto je fakt rychlé.

Trať postupně po velkém dešti vysychala. O to těžší asi bylo ukočírovat auto v některých úsecích, je to tak?

Rozhodně. Nejhorší podle mě byl druhý sektor, ve kterém bylo několik opravdu mokrých pasáží s jedinou suchou stopou. V některých zatáčkách jste museli jet i trochu alternativní stopu oproti tomu, na co jste zvyklí. Složité podmínky.

I tak jste v nich posledním kolem prolétl o neskutečných osm desetin rychleji než druhý Charles Leclerc.

Mám fakt skvělé auto a je to i trochu o štěstí na suchou stopu a na přilnavost. Kdyby se jela kvalifikace na suchu, takový náskok bych asi neměl.

Ve které pasáži jste získal nejvíc času?

Předpokládám, že hlavně v zatáčkách osm a devět, protože v těch jsem byl při předchozích průjezdech neuvěřitelně pomalý. Málem jsem tam ve druhé části kvalifikace i havaroval. V téhle pasáži jsem rozhodně dost zrychlil.

Kvůli penalizaci za výměnu převodovky nebudete v neděli startovat z pole position, ale až z šestého místa. S čím do závodu půjdete?

S úplně stejným nastavením jako vždy. Taky se sebevědomím, protože loni jsem tady startoval až čtrnáctý a vyhrál jsem. A letos mám ještě lepší auto. Rozhodně pojedu o vítězství.