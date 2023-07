Alonsovy pokažené narozeniny. Nejprve „dárek“ od kolegy Strolla, pak vlastní chyba

Když ráno dorazil do padoku, čekal na něj potlesk všech lidí z týmu.

A taky dort, na kterém byl nápis: Všechno nejlepší! Zelenkaví mechanici z Aston Martinu pak Fernandovi Alonsovi zazpívali tradiční „Happy Birthday“.

Hezký okamžik, škoda, že netrval déle.

A special moment. 💚#BelgianGP pic.twitter.com/xk5UriYmDy — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 29, 2023

Bylo to totiž možná naposledy, co se v sobotu španělský veterán ve Spa smál.

Od bodů byl tentokrát předaleko, ve sprintu skončil dřív, než závod pořádně začal. Na stále mokré trati mu to v levotočivé zatáčce uklouzlo, on se i s formulí roztočil, až skončil ve štěrku, ze kterého už se nevyhrabal.

Udělal asi vůbec první chybu v této sezoně.

„Stoprocentně to byla moje chyba. Lehce jsem se dotkl bílé čáry a hned jsem se roztočil, až jsem dojel do štěrku, ze kterého nešlo ven. Dneska jsme neměli svůj den, proto nemáme žádné body,“ smutnil.

Bortit se vše začalo ale už dříve – při polední kvalifikaci na sprintový závod.

Alonso se zrovna na konci druhé části kvalifikace snažil zajet takový čas, aby prošel mezi desítku nejlepších do závěrečné části.

Jenže v tu samou chvíli se jeho týmový kolega Lance Stroll rozhodl zariskovat. Nasadil na stále vlhkou trať středně tvrdou směs pneumatik do sucha.

A to se hrubě nevyplatilo. Byl příliš dychtivý, na podobný hazard bylo příliš brzy.

Kanaďan nezvládl jednu ze zatáček a zalomil to se svou formulí do bariér. Do konce druhé části kvalifikace zbývala sotva půlminuta, když zavlály červené vlajky a bylo jasno – Alonso svůj rychlý pokus nedokončí.

Španěl tak přišel o šanci zabojovat o postup do závěrečné fáze, přišel o šanci odstartovat lépe než z patnáctého místa.

„Ani jsem pořádně nezačal rychlé kolo, takže bych to ani za část kvalifikace nepovažoval,“ odsekával pak Alonso reportérům.

Když přišla další otázka na to, jestli neměl Stroll s pneumatikami do sucha počkat, příliš se mu odpovídat nechtělo.

„Nevím. Závodili jsme v náročných podmínkách, každý musí udělat nějaké rozhodnutí, zkusit zariskovat. Vyjel jsem z garáže dost pozdě a bohužel ve chvíli, kdy Lance ty pneumatiky zkoušel. Kdyby to fungovalo, bylo by všechno v pohodě. Ale nefungovalo, takže to asi byla chyba,“ prozradil.

Frustrace na něm byla hodně patrná, protože na třetí dotaz – co z patnáctého místa může ve sprinterském závodě dokázat, jednoduše odpověděl: „Nic, nic.“

Fanoušci španělského pilota okamžitě zaplavili sociální sítě a spílali Strollovi.

„S tímhle narozeninovým dárkem asi Fernando nebude spokojený,“ napsal jeden z nich.

Sám Španěl tomu pak nepřidal, když ve sprintu po chybě ani nedojel do cíle a zůstal stát v kačírku. Zdá se, že jeho sebevědomí po úžasném vstupu do sezony je přece jen o něco menší.

Během úvodních šesti Velkých cen sezony vypadal Alonso jako nejšťastnější muž v padoku. Pětkrát stál na stupních vítězů. Často to byl on, kdo nejvíc zatápěl Maxi Verstappenovi.

Předváděl skutečně ohromující výkony.

Jenže jak sezona postupovala a ostatní týmy přivážely jeden upgrade za druhým, Aston Martin s Alonsem jako kdyby začal ztrácet dech.

Fernando Alonso během Velké ceny Belgie.

Poslední tři Velké ceny? Pátý v Rakousku, sedmý v Silverstonu, devátý v Maďarsku.

Šéf týmu Mike Krack už přiznal, že se ve vývoji vozu možná vydali špatnou cestou. „Není to výmluva, ale myslíme si, že jsme se v jedné nebo ve dvou věcech nerozhodli správně,“ řekl.

Nic moc vyhlídky, ale to Alonso neovlivní.

Co má v moci, to je nedělní závod, do kterého odstartuje z deváté příčky. A s tou se rozhodně nespokojí.