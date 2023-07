Spa? Srdeční záležitost. Enge o okruhu, Verstappenovi a virtuálním závodění

V belgickém Spa, kde se o víkendu koná další letošní Velká cena, se sice s formulí 1 neukázal, ale závodil tu ve formuli 3 000.

I to byl zážitek, co?

Obrovský. Je to jedna z nejoblíbenějších tratí na světě jak pro fanoušky, tak pro závodníky. Z mnoha důvodů.

Třeba?

Už jen bájná zatáčka Eau Rouge… Nejprve z kopce, pak do kopce. Doleva, doprava a pak zase doleva. Taková šikana, kterou projíždíte ve formuli 1 v 270kilometrové rychlosti.

Šílenství. Tak rychle jste ji ve formuli 3 000 snad neprojížděl.

To ne, ale i tam se jela na plný plyn, což je obrovský adrenalin. O to větší pak v závodě, kde máte plnou nádrž a ojeté pneumatiky, takže škrtáte podlahou o asfalt. Bohužel je to také místo, které si i dnes vybírá svou daň v podobě fatálních nehod, což je dané právě tím, že jedete nejprve z kopce, pak do kopce, kde je velký horizont, a k tomu levá, pravá, levá. Je to větší zážitek než kdekoliv jinde. Trať ze staré školy.