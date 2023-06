Bojím se, tak jezdím bezpečně, líčil Enge svou premiéru na šotolině

„Je to určitě skvělé zpestření rally. Když už jsem se s šotolinou někde setkal, byly to krátké úseky, kde si toho člověk ani pořádně nevšimne. Tady toho je kolikrát i pár kilometrů. Člověk kolikrát musí hledat grip, tedy cítit přilnavost, pořád koukat, kde je víc kamenů, míň kamenů, vyjetější koleje v šotolině, a dávat pozor na písek v asfaltových úsecích. Je to pro mě něco nového k učení,“ líčil Enge za volantem Toyoty Yaris GR, v níž mu navigátorku dělala sestra Lucie.

Muž, který naskočil do tří velkých cen královny motorsportu, jezdil v prestižní americké sérii IndyCar nebo absolvoval Rallye Dakar, si užíval nové zkušenosti, jiné než ty, které nabral v klasických rallye na asfaltu.

„Já na šotolině jel jen jedinkrát snad před osmnácti lety, když mě svezl Roman Kresta na testovacích jízdách jako spolujezdce. Bylo to něco neskutečného, podobně jako na sněhu s hřebíkovými pneumatikami,“ popisoval dojmy z jihomoravské speciality.

„Prostě musíte zvolnit, a když to někde uklouzne, klidně vás to pohoní po silnici nebo i po mezi vedle ní,“ vyprávěl 46letý jezdec.

Na dotaz, jak moc si dovolil tlačit na plyn po volných kamíncích, se jen ušklíbl. „Vůbec netuším, jak rychle jedeme, protože v tom autě jsem rád, když stíhám sledovat cestu před sebou. Vůbec není čas vnímat budíky. Snad stíhám vnímat aspoň to, co mi říká ségra. Určitě někde letíme přes 150, ale já se bojím, tak jezdím bezpečně,“ oznamoval Enge.

Svoji šotolinovou premiéru zvládl kolem Hustopečí více než dobře. Celková 18. příčka a 2. místo mezi smíšenými posádkami dokázaly, že si s volantem rozumí náramně, ať se řítí po jakémkoliv povrchu.