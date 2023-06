Pech vs. Kopecký. Věčná rivalita přinesla u vinic šťouchy i boj o sekundy

18. ročník Agrotec Petronas Rally Hustopeče přinesl už tradiční scénář českého šampionátu, přesto v originálních kulisách šotolinových tratí mezi vinicemi nenudil. Přetahovaná mezi Pechem a Kopeckým od samého startu odsunula zbylých 64 posádek do ústraní.

Po prvním dni, který v pátek okysličily noční rychlostní zkoušky, vedl Kopecký. Na vítězné „erzety“ však byl stav nerozhodný 3:3 a Pechem zmítala zlost.

„Byly by to hezčí závody, kdyby se jelo fér. Nenechat nám dvouminutové rozestupy při šotolinách ve tmě? Co na to říct,“ stěžoval si na oblaka prachu zvířená jeho rivalem. „My jedeme jako první auto, takže s prachem problém nemáme. To se musíte ptát ostatních,“ ušklíbl se Kopecký.

Ty kamenem, já prachem

Často se mezi sebou provokují a konkrétně v Hustopečích pravidelně nacházejí témata, o která se přou. Při ročníku 2021 si Kopecký stěžoval, že na čele jedoucí Pech do tratě úmyslně vyhazuje kameny. „Letos nám zase Jan poctivě prášil, takže to máme nula nula. Jsme prostě svině,“ blýsklo v očích Pecha při rozboru vzájemných popíchnutí.

Tak jak to jiskří mezi samotnými rivaly, štěpili se i diváci na pozorovacích místech kolem trati. „Ten Honza je hrozný, nechtěl se ani vyfotit, okamžitě utekl. Jako kdyby malému dítěti sebrali hračku. Vždyť závodí pro lidi,“ kroutili hlavou příznivci Pecha.

Podporovatelé Kopeckého, jezdícího za domácí stáj Agrotec Škoda Rally Team, jim oponovali. „Hlavně že si Pech musí pořád něco dokazovat. O co mu jde v tom sedmnáct let starém focusu, vždyť nikdy nebude mistr republiky, když nemá regulérní auto,“ popichovali tábor protivníka.

Hrdinové fanoušků mezitím gradovali svůj souboj, který definitivně rozhodl až poslední měřený úsek. Do něj už z vedoucí pozice vstupoval Pech s navigátorem Petrem Uhelem, který nakonec předčil Kopeckého se spolujezdcem Janem Hlouškem o pouhé 2,7 sekundy. Alespoň v cíli si pak nesmiřitelní kohouti vyměnili slova uznání.

„Byl to zase zajímavý závod a přetahovaná o sekundy s Václavem jako na většině soutěží. Tentokrát byl o fous rychlejší on. Snažili jsme se ho odpoledne ještě stáhnout, což se nám podařilo, a dokonce jsme ho přeskočili. Pak ale hodně zapršelo, a než jsem zjistil, že pneumatiky docela fungují i na vlhku, ztratil jsem spoustu času. V závěru soutěže jsem ještě zkusil jít do rizika, i když to už opravdu nerad dělám,“ shrnul koncovku Kopecký.

„Oba jsme se asi snažili jet na doraz. Je až neskutečné, v jakém tempu dokážeme jet vyrovnaně až do konce. Už nebylo kam zrychlit,“ popisoval Pech, který si připsal pátý triumf z hustopečských šotolin.

Mluví spolu aspoň navigátoři

Zatímco první dvě posádky dělily v cíli jen sekundy, třetí Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou zaostali o více než minutu. I to dokládá, jakou převahu mají na tuzemských soutěžích Pech s Kopeckým nad zbytkem startovního pole.

„Zaprvé jsou to excelentní jezdci, to je potřeba říct. Zadruhé mají špičková auta – Pech WRC speciál, Kopecký nové Rally2 auto. No a pak to taky jezdí dvacet let, Venca možná třicet,“ vystihl vládce českých silnic bývalý pilot formule 1 Tomáš Enge, který je v rally stále ještě nováčkem.

„Když tady člověk jede poprvé, musí si napsat rozpis a celý si ho závodem zkontrolovat. Když sem přijedete podruhé, asi už si něco budete pamatovat a stavíte na tom. Víte, kde vás trať vytrestá, a naopak kde jste byli zbytečně pomalí a opatrní. No a když jste tu podvacáté, tak já už bych to jel bez spolujezdce,“ prohodil s nadsázkou v momentě, kdy kolem něj procházel Pechův navigátor Petr Uhel.

„Kecá, hrozně kecá,“ zasmál se pozdější vítěz. „No já nevím, co ty tu ještě děláš, akorát Vaškovi závaží,“ pošťouchl soka Enge.

Zatímco hlavní soupeři zpoza volantů se mezi sebou baví jen zřídka, mezi jejich navigátory takové napětí nepanuje.

„Obecně se pošťuchujeme méně. Dobře víme, že v rukách to nakonec mají řidiči a naše role je být precizní. Z našeho pohledu nejde moc získat, ale hodně ztratit. Mezi námi je možná lepší parta než mezi jezdci, s Petrem Uhelem se třeba dokážeme i pozdravit,“ zavtipkoval Hloušek, načež zvážněl.

„Víme, jak to můžeme pokazit, a snažíme se vzájemně si pomoct nebo na něco nebezpečnějšího upozornit. Hlavní náš trik je maximální soustředění, protože když si myslíte, že jste hrozně dobří, tak chyba přijde rychle,“ upozorňuje Kopeckého pravá ruka.