Co se děje v Alpine? Prý budou o šest desetin na kolo rychlejší

Soupeři, mějte se na pozoru! Tak nějak působí poslední vyjádření francouzské stáje formule 1. Alpine totiž předpokládá, že mu nová vylepšení přinesou do další fáze sezony zrychlení o více než půl sekundy na kolo. Díky tomu by se stáj brzy mohla zapojit do boje s Aston Martinem, Mercedesem a Ferrari.