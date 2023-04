Maxi, a baví tě to? Verstappen sice ve F1 dál vítězí, ale nadšením nepřekypuje

V Bahrajnu vyhrál s totální lehkostí.

V australském Melbourne vlastně také.

V Saúdské Arábii se z patnáctého místa bez problémů prodral na druhé. Přesto Max Verstappen často vypadá, jako kdyby mu uletěly včely.

Těch znechucených vět, které od svého příchodu do formule 1 v týmovém rádiu pronesl, bylo nespočet. Kdysi možná pochopitelně, ještě tolik nevyhrával. Jenže on je často nespokojený i teď, když vítězí pořád.

„Nejsem si jistý, jestli ho formule baví. Myslím, že ani ne, přitom musíš milovat to, co děláš. Jinak je to otrava,“ říká mistr světa Damon Hill, který kariéru ukončil právě proto, že už ho závodění nenaplňovalo.

Verstappenovi se teď třeba nelíbí směr, kterým se formule 1 vydává – větší počet závodů, větší počet sprintů. „Snad podobných změn nebude moc, jinak tady opravdu dlouho nebudu. Nejsem příznivcem sprintů, závodní víkend je pak hrozně intenzivní,“ nechal se slyšet.

Už na konci roku 2021, když získal svůj první titul, mluvil o tom, že má splněno. Že všechno další bude jen bonus.

Otázkou tedy je, kolik bonusů ještě přidá.