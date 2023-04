Chce se pomstít? Alonso by se znovu rád stal týmovým kolegou Hamiltona

Psal se rok 2007 a Fernandovi Alonsovi patřil svět formule 1.

Byl dvojnásobným mistrem světa, dvakrát po sobě dokázal zdolat slavného Michaela Schumachera. Proto logicky předpokládal, že bude v McLarenu jasnou jedničkou.

Jenže narazil. Tehdejší nováček v F1 Lewis Hamilton mu brzy ukázal, že se Španělovi dokáže v klidu vyrovnat. A vzájemné souboje těchto dvou na trati i mimo ni nakonec umožnily pilotovi Ferrari Kimimu Räikkönenovi získat mistrovský titul o jeden bod.

Fernando Alonso s Lewisem Hamiltonem v McLarenu v roce 2007.

Alonso tak přišel o víceméně jasný titul a po konci sezony z týmu odešel. Napětí mezi oběma piloty nicméně přetrvalo. K jejich vzájemné konfrontaci došlo například loni během závodu ve Spa, kdy se spolu srazili krátce po startu.

„Co to je za idiota? Nedal mi žádný prostor. Vždyť on umí startovat jen z prvního místa,“ řekl tehdy Španěl na adresu Hamiltona.

Brit k tomuto komentáři později dodal: „Nemám k tomu co říct, ale je fajn vědět, co si o mně myslí. Asi bych se s ním pokusil ten incident rozebrat, ale teď už ne, když vím, co o mně řekl.“

Alonso si do Hamiltona rýpl ještě na konci sezony, když porovnával jeho tituly s těmi, které získal Max Verstappen.

„Respektuji Lewise, ale je to jiné, když získáte sedm titulů tak, že jediný, s kým musíte bojovat, je váš týmový kolega. Tyto tituly pak nemají takovou hodnotu, jako když jich máte míň, ale musíte bojovat s ostatními piloty, kteří mají stejný nebo lepší vůz,“ řekl Alonso o titulech Hamiltona a Verstappena.

Brit na tyto komentáře zareagoval fotkou, kde stojí první na stupních vítězů společně s Alonsem, který skončil druhý. K fotce dal pouze palec nahoru.

Mírné napětí mezi oběma piloty tak sice stále přetrvává, zároveň se obě legendy dokážou už i respektovat. Proto asi Alonso vyřkl odvážnou myšlenku - rád by se znovu stal týmovým kolegou sedminásobného šampiona.

„Tenkrát v McLarenu jsme měli obtížnou sezonu, nicméně to bylo způsobené tím, že to naši šéfové nezvládli. My jsme byli mladí a nevyzrálí, potřebovali jsme pomoc od vedení týmu, kterou jsme nedostali,“ uvedl Alonso o tehdejší situaci. „Stále jsme se však na trati respektovali, a to se nezměnilo. Navzájem se považujeme za talentované piloty a velmi obtížné soupeře pro ostatní. Ukončit naše kariéry v jednom týmu by bylo skvělé. Moc by se mi to líbilo.“

A zároveň by 41letý Španěl dostal šanci se svému o tři roky mladšímu sokovi pomstít.