Jedenáct měsíců jsme tímto zápasem žili, burcují se florbalisté na semifinále

Moderní Swiss Life Arena v Curychu pojme na hokejové zápasy až 12 tisíc diváků. Na florbal by měla být dnes odpoledne rovněž narvaná k prasknutí. Do Švýcarska sice během mistrovství světa přijíždějí čeští fanoušci, při semifinále světového šampionátu s domácím obsazením ale budou mít co dělat, aby byli vůbec slyšet.

„Očekávám strašný hukot, pověstné švýcarské zvony. Těším se, jak to celé od začátku bude. Švýcarská hymna, jak budeme vstřebávat tu energii, jak budou všichni zpívat,“ představuje si český útočník Adam Delong.

Český florbalista Adam Delong (v červeném) během zápasu čtvrtfinále mistrovství světa proti Slovensku.

Minulý rok v Helsinkách byla podobná kulisa při semifinále Finsko – Česko a hosté se v Hartwall Areně nezalekli, vedli 2:0 a podlehli 2:3 gólem v poslední minutě.

„Tehdy to byl pro mě osobně první zápas před takovou návštěvou. Nevěděl jsem, co čekat. Tam neslyšíte jeden druhého, je to hodně intuitivní hra. My z téhle zkušenosti můžeme čerpat. Stále ještě máme mladý tým, ale jsme zkušenější,“ věří další z reprezentantů Matyáš Šindler.

Češi se burcují: tohle je utkání, na které jsme mysleli posledních jedenáct měsíců. „Každý den jsme tomu kvůli dnešku dávali o něco navíc,“ hlásí Delong. Po finále svěřenci kouče Jaroslava Berky touží, výsledky z turnajů Euro Floorball Tour je opravňují k optimismu. Poslední turnaj silné evropské čtyřky v září ve Švýcarsku vyhráli, svého semifinálového soupeře tehdy zdolali.

Dvě třetiny se hrálo bez gólů, v té poslední Češi zvítězil 2:1.

„Existují klišé o tom, jaký máme super tým. Já k tomu řeknu jinou věc, a to kvalitu. Za hodně dlouhou dobu na nejvyšší úrovni jsme finále mistrovství světa nejblíž. Vidíme to na výsledcích. Je to vyrovnané a my cítíme, že teď je ta chvíle, kdy to může vyjít. Naše hra šla nahoru, už nemusíme spoléhat na brejky, na gólmana. Dokážeme hrát otevřený florbal se všemi. Navíc máme Švýcary, kteří vědí, že jsme kvalitnější tým, než jsme byli. Teď se oni snaží hodně držet míček, rozhodit nás. Dělají to, co jsme my před lety dělali proti Finům nebo Švédům,“ hodnotí šance před semifinále český tahoun Marek Beneš.

Ojedinělou šanci cítí oba

Veterán Tom Ondrušek připustil, že očekávání směrem k semifinále, do kterého Švýcaři v Curychu postoupili o den dřív než Češi, se mohlo podepsat i na českém čtvrtfinále proti Slovensku. Favorit ho sice zvládl a hladce vyhrál 9:4, výkon však nebyl stoprocentní a poznamenala ho zbytečná vyloučení.

„I když jsme se na čtvrtfinále připravovali a měli jsme tři volné dny, tak ať chcete nebo ne, v hlavě máte semifinále. Samozřejmě se na to strašně těšíme. Všichni hráči, kteří v týmu už byli, nebo do něho letos přišli, se na to upnuli. Je to zápas, který chcete hrát a vyhrát. Nejdůležitější zápas za posledních jedenáct měsíců,“ uvedl Ondrušek.

Semifinále Švýcarsko – Česko začíná v 17.30 a jeho aktéři už budou vědět, s kým se v neděli v zápase o medaili utkají. Finové se Švédy svoje semifinále rozehrají ve 14 hodin.

Útočník Šindler očekává otevřenější duel než při posledním duelu na turnaji EFT a více gólů než tehdejší tři branky. Myslí si to vzdor tomu, že Švýcaři nejsou známí jako divoce útočící tým a ve čtvrtfinále porazili Lotyšsko „jenom“ 3:1.

„Lotyši jsou nepříjemný soupeř. Z těch týmů na pátém až osmém místě jsou nejvíc nepříjemní do obrany, jsou to velcí hráči, umí si udělat prostor, těžko se proti nim útočí. Výsledek typu 3:1 jsem očekával. V semifinále Švýcary hala požene, budou chtít ukázat, že jsou doma, že si to zaslouží, a budou hrát ofenzivněji,“ usuzuje Šindler. A Češi? „My uvidíme, co nám naordinují trenéři. Měli bychom umět výzvu přijmout, jsme na ni připraveni, těšíme se na to. Celý rok směřujeme k zápasům o medaile,“ burcuje Šindler.

Adam Delong však nepochybuje o tom, že podobné myšlenky bude mít i soupeř. „Věřím, že si taky říkají, že cesta do finále může být letos snadnější, když mají Čechy,“ usmívá se. Jaký navrhuje recept? „Když jim dáme gól, což doufám, můžou jít psychicky dolů. Jak jsme vydedukovali, tak když od Lotyšska inkasovali, trochu opadli. Tíha touhy po finále je i u nich,“ odhaduje český útočník.

Po loňské zkušenosti z Finska předpokládá, že Berkovu partu atmosféra do kolen nesrazí. „Když to srovnám s rokem 2021, tak jsme fyzicky a takticky lépe připraveni a hlavně hlavou jsme jinde. Máme mentálního kouče, který s námi velmi dobře pracuje. Prožili jsme si to, sedmnáct kluků to zažilo loni, a pokud si vzpomínám, tak jsme atmosférou svázaní nebyli. Možná nám i hrála do karet,“ srovnává Delong.