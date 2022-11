Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Curych (Od našeho zpravodaje) - Pondělní historicky první remíza se Švédskem v zápase mistrovství světa je pro florbalovou reprezentaci ve Švýcarsku předzvěstí, co by letos ráda dokázala. Může jít pro český florbal o přelomový turnaj nejen případným postupem do finále, po němž prahne, ale i způsobem, jakým o velký úspěch usiluje.